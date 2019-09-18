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19:52 (мск), источник: РИА Новости

В Киеве задержали мужчину, угрожавшего взорвать мост

КИЕВ, 18 сен — РИА Новости. Полиция в среду задержала мужчину, угрожавшего взорвать мост «Метро» в Киеве, сообщает издание «Украинская правда».

Источник: AFP 2019

«Полиция задержала “минера”», — говорится в сообщении издания в Twitter.

Отмечается, что эту информацию подтвердил глава МВД Украины Арсен Аваков.

По данным издания, подозреваемый является участником военной операции в Донбассе, старшим сержантом по фамилии Белько.

Источник: AFP 2019

Он был начальником радиостанции радиоцентра полевого узла связи воинской части А 3628, расположенной в Броварах в Киевской области.

В конце июня суд признал Белько виновным в «самовольном оставлении воинской части» и назначил наказание в виде семи дней пребывания на гауптвахте.

Как заявил в эфире телеканала «Наш» мэр Киева Виталий Кличко, со злоумышленником была установлена телефонная связь, было заметно, что он находится в нетрезвом состоянии или под воздействием наркотиков.

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