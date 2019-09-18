19:52 (мск), источник: РИА Новости
В Киеве задержали мужчину, угрожавшего взорвать мост
КИЕВ, 18 сен — РИА Новости. Полиция в среду задержала мужчину, угрожавшего взорвать мост «Метро» в Киеве, сообщает издание «Украинская правда».
«Полиция задержала “минера”», — говорится в сообщении издания в Twitter.
Отмечается, что эту информацию подтвердил глава МВД Украины Арсен Аваков.
По данным издания, подозреваемый является участником военной операции в Донбассе, старшим сержантом по фамилии Белько.
Он был начальником радиостанции радиоцентра полевого узла связи воинской части А 3628, расположенной в Броварах в Киевской области.
В конце июня суд признал Белько виновным в «самовольном оставлении воинской части» и назначил наказание в виде семи дней пребывания на гауптвахте.
Как заявил в эфире телеканала «Наш» мэр Киева Виталий Кличко, со злоумышленником была установлена телефонная связь, было заметно, что он находится в нетрезвом состоянии или под воздействием наркотиков.