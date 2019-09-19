09:31 (мск), источник: Ведомости
Следователи проводят обыск в доме издателя The New Times Ирены Лесневской
Следователи пришли с обыском в дом основательницы телеканала
«У Ирены Стефановны Лесневской идет обыск. Рано утром в дом на даче в Шмеленках — Ирена живет сейчас там — пришли следователи СК», — отметила она. По словам Качкаевой, об обыске ей сообщила помощница Лесневской. Причины следственных действий не сообщаются.
Через полчаса после публикации твита Качкаева удалила его. «Ведомости» направили запрос Качкаевой.
Лесневской 77 лет. Она работала на телевидении с 1965 г., вела авторские программы о литературе и искусстве. В 1991 г. стала соучредителем телеканала