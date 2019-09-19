Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Как живут люди в замках?Три истории хранителей
Фоторепортажи
23Отчим Кокорина наехал на ногу журналисту, мама прятала лицо. Мамаев и Кокорин вышли на свободу: фото
76Финалисты конкурса Всемирной метеорологической организации
09:31 (мск), источник: Ведомости

Следователи проводят обыск в доме издателя The New Times Ирены Лесневской

Следователи пришли с обыском в дом основательницы телеканала РЕН-ТВ и издателя журнала The New Times Ирены Лесневской, сообщила в Twitter преподаватель факультет коммуникаций, медиа и дизайна ВШЭ и журналист Анна Качкаева.

Источник: РИА "Новости"

«У Ирены Стефановны Лесневской идет обыск. Рано утром в дом на даче в Шмеленках — Ирена живет сейчас там — пришли следователи СК», — отметила она. По словам Качкаевой, об обыске ей сообщила помощница Лесневской. Причины следственных действий не сообщаются.

Через полчаса после публикации твита Качкаева удалила его. «Ведомости» направили запрос Качкаевой.

Лесневской 77 лет. Она работала на телевидении с 1965 г., вела авторские программы о литературе и искусстве. В 1991 г. стала соучредителем телеканала РЕН-ТВ. В данный момент является издателем российского журнала «The New Times», выходящего в онлайн-версии. Деревня Шмеленки, где находится дом Лесневской, расположена в Раменском районе Подмосковья.

 Как меняются журналисты после перехода в бизнес и власть
Чего ждать через 20 лет. Источники «Ведомостей» о будущем
Помпео объяснил провал Patriot при атаке на саудовские объекты
Врач рассказал подробности диагноза Заворотнюк
Таиланд упростит жизнь туристам
Уволенный Болтон начал отвечать президенту США
«Ъ»: систему взыскания долгов с граждан ждет полное обновление
Американец протаранил небоскреб Трампа
Трюдо извинился за фотографию с черным гримом на лице
Здоровье
32 любопытных факта о человеческом теле Вы узнаете о себе много интересного.
WOWSale
Как провести выходной, не слезая с дивана Подборка, которую вы ждали
Авто
Тысячи водителей в России могут стать жертвами мошенничества В ОНФ оценили число россиян, которые могут пострадать от схемы по возвратному лизингу авто
Кино
«Похожа на мужика с косой»: Вилкова показала себя на съемках Актриса снимается во второй части фэнтези «Последний богатырь»
Недвижимость
Валютным ипотечникам придется заплатить за квартиры
Как город борется с подтоплениями во время дождей?
В Москве нашли слишком много дешевых квартир
Кнопка помощи: как спасают застрявших в городских лифтах
Популярные темы на «Детях»
Учитель мужчина с макияжем и маникюром 289
Я не на долго ) 234
Подруга не может найти работу в Москве 226
Диктат школы 184
Леди
Как прошла свадьба Бондарчука и Андреевой в Юсуповском дворце .К дворцу на набережной Мойки гостей доставляли шаттлами от гранд-отеля «Европа» на Михайловской улице.
Все о ремонте
6 квартир в пастельных тонах, которые хочется сохранить в «избранное»
9 способов сделать кухню из ИКЕА не похожей на другие
Как красиво оформить спальню: 7 идей дизайнеров
Как сэкономить на ремонте, но не на дизайне: 15 неожиданных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь