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14:20 (мск), источник: Ведомости

Виктор Золотов раскритиковал приговор Устинову

Глава Росгвардии Виктор Золотов заявил, что актеру Павлу Устинову достаточно было назначить один год условно, передает «Интерфакс».

Источник: AP 2019
Суд ведь принимает решения. Я бы со своей стороны ну максимум бы дал один год условно. А эти 3,5 года я бы перевел на Синицу. Вот моя точка зрения.
Виктор Золотов
глава Росгвардии

Блогер Владислав Синица получил пять лет тюрьмы за твит, в котором призывал деанонимизировать силовиков и их детей. По мнению суда, текст мог быть воспринят как инструкция и причинить вред детям сотрудников правоохранительных органов. «Я считаю, что он еще малым сроком отделался. И слава Богу, что он нам не попался», — сказал Золотов.

Тверской суд Москвы 16 сентября приговорил Устинова к 3,5 года колонии общего режима. По версии следствия, он оказал сопротивление при задержании на несогласованном митинге 3 августа и сотрудник Росгвардии получил вывих плеча. Устинов вину не признал. Он заявил, что не участвовал в протестной акции, а ждал друга у метро.

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Адвокат Дмитрий Чешков 18 сентября подал апелляцию на приговор Устинову. Через несколько часов стало известно, что к его защите привлечен адвокат Кучерена, возглавляющий общественный совет при МВД. Прокуратура направила в Мосгорсуд заявление об изменении меры пресечения актеру Устинову. Мосгорсуд рассмотрит это заявление 20 сентября, уточнила пресс-секретарь суда Ульяна Солопова. Прокуратура, по ее словам, просит отпустить Устинова под подписку о невыезде. Актер будет участвовать в заседании по видеоконференцсвязи.

Ранее Устинова массово поддержали артисты, журналисты и политики. В социальных сетях начался флешмоб в его поддержку. Около администрации президента 18 сентября проходили пикеты за освобождение актера. В них приняли участие в том числе актеры Павел Табаков, Никита Ефремов, Александра Бортич и Александр Паль, который в своем Facebook и призвал актерское сообщество не молчать. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя ситуацию, призвал дождаться апелляции по приговору Устинову.

Екатерина Еременко

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