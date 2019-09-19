Военные США расследуют обстоятельства авианалета на мирных жителей на востоке Афганистана

Американские военные совместно с афганскими властями проводят расследование авианалета, совершенного на мирных жителей в провинции Нангархар, в результате которого погибли около 30 человек. Об этом, как передал в четверг телеканал Ariana, сообщил официальный представитель американских сил в Афганистане (USFOR-A) полковник Сонни Леггетт.
Он признал, что американские самолеты минувшим вечером действительно «нанесли точечный удар по боевикам террористической группировки “Исламское государство” (ИГ, запрещена в РФ) в провинции Нангархар». «Нам известно о гибели мирных жителей, — добавил Леггетт. — И вместе с местными властями мы устанавливаем факты этого налета». Американский офицер высказал предположение, что обвинения ВВС США в этой атаке с воздуха «может быть лишь уловкой, чтобы отвлечь внимание от гибели гражданских лиц при взрыве в провинции Забуль, где погибли десятки афганцев».
В результате авиаудара, проведенного минувшим вечером в одном из районов провинции Нангархар, погибло около 30 местных жителей и не менее 40 получили ранения.
По данным телеканала Ariana, удар был нанесен по сельской местности, где в это время афганцы собирали орехи. Как указывает Ariana, атака была совершена «иностранными силами».
Практически в одно время с инцидентом в Кандагаре в административном центре афганской провинции Забуль произошел взрыв, в результате которого, по последним данным, погибли 20 человек и около 90 были ранены. Ответственность за это нападение взяли на себя боевики радикального движения «Талибан» (запрещено в РФ).