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15:45 (мск), источник: ТАСС

Задержан бывший вице-президент ФК «Анжи» Махи Идрисов

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Бывший вице-президент махачкалинского футбольного клуба «Анжи» Махи Идрисов задержан в Дагестане. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе республиканского управления МВД.

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«Он задержан», — сообщили агентству в республиканском МВД, не уточнив подробностей.

Источник ТАСС в правоохранительных органах в свою очередь сообщил, что у Идрисова «найдено большое количество оружия». По словам собеседника агентства, правоохранители обнаружили у Идрисова помповое ружье, три автомата Калашникова, два пистолета Стечкина, пистолет Макарова, гранаты, пистолет Ярыгина и пистолет неустановленной марки. Также у него найдено коллекционное холодное оружие и несколько регистрационных госномеров машин.

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