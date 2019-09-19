15:45 (мск), источник: ТАСС
Задержан бывший вице-президент ФК «Анжи» Махи Идрисов
МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Бывший
«Он задержан», — сообщили агентству в республиканском МВД, не уточнив подробностей.
Источник ТАСС в правоохранительных органах в свою очередь сообщил, что у Идрисова «найдено большое количество оружия». По словам собеседника агентства, правоохранители обнаружили у Идрисова помповое ружье, три автомата Калашникова, два пистолета Стечкина, пистолет Макарова, гранаты, пистолет Ярыгина и пистолет неустановленной марки. Также у него найдено коллекционное холодное оружие и несколько регистрационных госномеров машин.