18:22 (мск), источник: Популярная механика
Цистерна с нутеллой попала в аварию на трассе
В США перевернувшийся грузовик со сладостью парализовал движение на магистрали близ границы с Мичиганом.
Необычное ДТП произошло на трассе I-94 в Индиане, где перевернулся грузовик с цистерной, перевозившей около 20 тонн шоколадной пасты Nutella. Причиной аварии, как заявил водитель грузовика Чухар Сингх, стала попытка уйти от столкновения с другим автомобилем.
Водитель легковой машины перед тягачом якобы резко затормозил и, чтобы не допустить аварии, Сингх в свою очередь резко ударил по тормозам и вывернул руль влево. В результате прицеп занесло, фура зацепила отбойник и перевернулась, полностью заблокировав движение по трассе.
В результате ДТП никто из людей не пострадал, а дорога была закрыта на протяжении 2,5 часов, пока полиция и пожарные ликвидировали последствия аварии и убирали 150 литров вылившегося на дорогу дизельного топлива.
Напомним, в начале месяца в Великобритании движение по одной из трасс было остановлено