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18:22 (мск), источник: Популярная механика

Цистерна с нутеллой попала в аварию на трассе

В США перевернувшийся грузовик со сладостью парализовал движение на магистрали близ границы с Мичиганом.

Источник: Indiana State Police

Необычное ДТП произошло на трассе I-94 в Индиане, где перевернулся грузовик с цистерной, перевозившей около 20 тонн шоколадной пасты Nutella. Причиной аварии, как заявил водитель грузовика Чухар Сингх, стала попытка уйти от столкновения с другим автомобилем.

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Водитель легковой машины перед тягачом якобы резко затормозил и, чтобы не допустить аварии, Сингх в свою очередь резко ударил по тормозам и вывернул руль влево. В результате прицеп занесло, фура зацепила отбойник и перевернулась, полностью заблокировав движение по трассе.

В результате ДТП никто из людей не пострадал, а дорога была закрыта на протяжении 2,5 часов, пока полиция и пожарные ликвидировали последствия аварии и убирали 150 литров вылившегося на дорогу дизельного топлива.

Напомним, в начале месяца в Великобритании движение по одной из трасс было остановлено из-за аварии с утечкой джина.

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