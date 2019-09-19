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19 сентября, источник: Коммерсантъ

Раскаяние избавило от заключения

Асхабали Абдулатипов, возглавлявший республиканское ГКУ «Автохозяйство», приговорен Советским районным судом Махачкалы к четырем годам лишения свободы условно с отсрочкой исполнения приговора на два года и штрафу в 200 тыс. руб. Он обвинялся в превышении должностных полномочий и растрате 25 млн руб.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Дело рассматривалось судом в особом порядке — племянник бывшего главы республики Рамазана Абдулатипова раскаялся, полностью признал вину и возместил нанесенный ущерб еще на этапе предварительного следствия.

По версии обвинения, с 2013 по 2017 год Асхабали Абдулатипов взял на ремонт в правительственный гараж шесть частных иномарок. «В результате его незаконных действий бюджету республики был причинен ущерб на общую сумму более 25 млн руб. Вместе с ним в превышении должностных полномочий обвинялся бывший руководитель администрации главы и правительства республики Исмаил Эфендиев и бывший вице-премьер республики Рамазан Алиев.

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Рассмотрение дела в отношении Асхабали Абдулатипова началось в суде 30 августа. Суд заслушал обвинительное заключение и продлил подсудимому срок домашнего ареста до 19 сентября. Второе и последнее заседание прошло в суде в четверг.

Асхабали Абдулатипов признан виновным в растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ) и в двух эпизодах превышения должностных полномочий (ч. 1 ст. 286). Судья Рашидхан Магомедов приговорил его к четырем годам лишения свободы условно со штрафом в 200 тыс. руб. с отсрочкой исполнения приговора на два года. Избранная ранее в отношении него мера пресечения — домашний арест — отменена.

Как сообщил «Ъ» адвокат Сергей Квасов, сумма нанесенного ущерба была возмещена его подзащитным в полном объеме еще во время предварительного следствия.

25 млн руб. были помещены на депозит УФСБ и теперь будут перечислены в бюджет республики.

По его словам, Асхабали Абдулатипов удовлетворен приговором. В 10-дневный срок он заплатит штраф, предусмотренный приговором, и встанет на учет в инспекцию по исполнению наказаний (УИН). Если до истечения испытательного срока господин Абдулатипов своим поведением докажет свое исправление, суд по представлению УИН либо по ходатайству самого осужденного может освободить его от условного осуждения и снять с него судимость.

Как сообщал «Ъ», 30 августа Исмаил Эфендиев был приговорен к штрафу в 300 тыс. руб. Обвиненный в превышении должностных полномочий чиновник еще до суда возместил нанесенный бюджету республики ущерб, который следствие оценило в 360 тыс. руб. Расследование дела бывшего вице-премьера республики Рамазана Алиева еще не закончено.

Юлия Рыбина, Махачкала

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