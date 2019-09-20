Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Как живут люди в замках?Три истории хранителей
Фоторепортажи
20Обломки самолета на черном пляже в Исландии
27Новый облик Земли показали с воздуха
12:24 (мск), источник: Коммерсантъ

Прапорщик брал взятки в платочках

У «Ъ» появилось видео покушения на полицейских в метро.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Как стало известно «Ъ», старший прапорщик Алексей Смирнов, расстрелявший двух невооруженных сотрудников управления собственной безопасности (УСБ), подозревается уже в двух эпизодах получения взяток. Деньги он вымогал у иностранцев, которые передавали ему купюры, спрятав их в пачки с одноразовыми бумажными платочками, а не сигарет, как предполагалось ранее. Также установлено, что один из полицейских, пытаясь обезвредить прапорщика, буквально бросился на направленный в его сторону ствол пистолета. Выстрел прозвучал, когда убийцу и офицера разделяли буквально сантиметры.

Сегодня Пресненский райсуд Москвы рассмотрит ходатайство главного следственного управления СКР об аресте прапорщика полиции Смирнова, обвиняемого в посягательстве на жизни двух сотрудников правоохранительных органов (ст. 317 УК), а также в получении взятки (ст. 290 УК). Оперативно-следственная группа получила видеодоказательства того, что прапорщик обирал пассажиров подземки.

Первой пострадавшей от его действий стала гражданка Филиппин, у которой не оказалось регистрации.

Отобрав на станции метро «Баррикадная» у женщины паспорт, прапорщик отправил ее к ближайшему киоску, где она купила пачку носовых платочков, вложила туда деньги и передала стражу порядка. Тогда он вернул ей документ.

По такой же схеме развивались события в минувшую среду, 18 сентября, на станции метро «Рязанский проспект». Там платочки с деньгами прапорщик получил от гражданина Киргизии. Но если первый эпизод был установлен после изучения записей видеокамер на станциях, где дежурил прапорщик Смирнов, то на втором — он фактически попался с поличным.

Сотрудники УСБ Максим Веялко и Алексей Лимонов, получив показания от гражданина Киргизии, вместе с понятыми пришли в комнату полиции, где находился прапорщик Смирнов. Его попросили выложить все из карманов. Когда старший лейтенант Веялко показал понятым упаковку платочков с 2 тыс. руб., прапорщик неожиданно выхватил пистолет и выстрелил в него. Алексей Лимонов попытался разоружить стрелка, буквально бросившись на пистолет, но Смирнов успел нажать на курок. Офицер Веялко от полученных ран скончался.

Во время загрузки произошла ошибка.
Материал для лиц старше 18 лет
Показать
На видео прапорщик Смирнов расстреливает своих коллег. 18+:

Сегодня Максима Веялко похоронят в подмосковном Домодедово. На церемонии будет присутствовать все руководство ГУ МВД по Москве. За жизнь получившего пять огнестрельных ранений Алексея Лимонова борются врачи.

Николай Сергеев

 Что ждет Кокорина и Мамаева?
Сечин написал письмо Путину. Чем опять недоволен глава «Роснефти»
Актера Павла Устинова отпустили из СИЗО
Росгидромет опубликовал прогноз на грядущую зиму
Якутского шамана Габышева отправили в психбольницу
Ученые воссоздали внешний облик вымершего вида людей
К 85-летию Софи Лорен: 100 кадров великой кинодивы
Губернатор Калининграда ответил США на план по прорыву ПВО
Здоровье
Сильная головная боль девушки оказалась симптомом смертельной инфекции Студентка приняла менингит за похмелье.
WOWSale
Как провести выходной, не слезая с дивана Подборка, которую вы ждали
Авто
С V6 и четырьмя фарами: какой могла стать «Волга» ГАЗ-24 Легендарный конструктор Горьковского автозавода Владимир Носаков поделился редким снимком «Волги», которая так и не стала серийной моделью
Кино
Где сейчас актеры культовых сериалов, от которых мы были без ума Вспоминаем обаятельных и сексуальных звезд популярных сериалов современного ТВ, от которых все не так давно были без ума, а потом потеряли из виду
Недвижимость
Каково это — жить в городе, оккупированном ордами туристов?
Мошенники отбирают жильё новым способом
Квартиры россиян разрешат продавать без их присутствия
Маленькая квартира, которую отремонтировали за 2 месяца
Дети
«Братья»: Ксения Собчак показала фото детей Виторгана Ведущая поздравила старшего сына экс-мужа с днем рождения
Леди
В сети восхищаются красотой дочери Тины Канделаки Пользователи обратили внимание, какой красавицей выросла Милана.
Все о ремонте
6 квартир в пастельных тонах, которые хочется сохранить в «избранное»
9 способов сделать кухню из ИКЕА не похожей на другие
Как красиво оформить спальню: 7 идей дизайнеров
Как сэкономить на ремонте, но не на дизайне: 15 неожиданных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь