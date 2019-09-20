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13:14 (мск), источник: Lenta.Ru

После расстрела сотрудников спецсвязи пропали 10 миллионов рублей

Десять миллионов рублей пропали после убийства сотрудников спецсвязи на вокзале в Брянске. Об этом в пятницу, 20 сентября, сообщает Telegram-канал «112».

Предварительно, в качестве версий случившегося следователи рассматривают бытовой конфликт и попытку ограбления. Подозреваемые пока не установлены, но патрули в городе усилены, а выезды из населенного пункта перекрыты.

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По некоторым данным, также с места происшествия пропало табельное оружие.

Тела погибших нашли после того, как они не вышли на запланированный сеанс связи. Сотрудников спецсвязи обнаружили убитыми в комнате на складе.

Со своей стороны, РИА Новости со ссылкой на Следственный комитет (СК) сообщает, что машину погибших подожгли в ходе ограбления.

В феврале 2017 года неизвестные напали на инкассаторов на улице Римского-Корсакова в Москве. В результате один налетчик был убит, а сотрудник спецсвязи получил ранение. Бандитам не удалось ничего украсть.

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