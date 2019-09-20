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14:04 (мск), источник: Playboy

Рэпер 6ix9ine сказал в суде, что Карди Би была членом банды

Рэпера Tekashi69 (или, как называют его российские фаны, просто Текаши) которого зовут Даниэль Эрнандес, судят за рэкет и незаконный оборот наркотиков.

В четверг он сдал своего друга рэпера Джима Джонса, назвав его членом банды Nine Trey Gangsta Bloods. Это признание ошеломило суд и сотни пользователей соцсетей.

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«Он пенсионер в отставке», — сказал Эрнандес в федеральном зале суда Манхэттена, передает BuzzFeed.

«Является ли он членом банды Nine Trey Bloods?» — спросил прокурор. Эрнандес ответил: «Да».

Эрнандес также назвал Карди Би членом банды. Сама она уже публично говорила о своей принадлежности к банде, совсем недавно в профайле GQ 2018 года Кейти Уивер.

Представители Джонс и Карди не сразу ответили на запросы о комментариях.

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