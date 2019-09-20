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15:44 (мск), источник: Интерфакс

Якутский шаман сообщил о возбуждении против него дела об экстремизме

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU — Оппозиционно настроенный шаман Александр Габышев, которого задержали в Бурятии во время его пешего похода в Москву и поместили в якутский психоневрологический диспансер, сообщил своим сторонникам по телефону, что его подозревают в экстремизме.

«Судить меня будут за экстремизм, за призыв к свержению власти. Адвокат есть, намерен судиться», — сказал шаман, запись телефонного разговора с которым размещена в соцсетях.

Он добавил, что сейчас находится у своей сестры в Якутске. По словам Габышева, его действительно направили в психиатрическую больницу, но ему удалось на один день отпроситься к сестре, ее дом находится под охраной.

Шаман отметил, что в полиции его не били и не пытали, и что он чувствует себя хорошо. «Они боятся меня тронуть, потому что большие волнения по стране идут», — заявил Габышев.

Он также предложил своим сторонникам приостановить поход в Москву на время следствия, но они не согласились. «Тогда сами идите, но чтоб тихо и спокойно на время суда. Я поставил им (правоохранительным органам — ИФ) условия, что бы вас никто не трогал», — добавил шаман.

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«Интерфакс» пока не располагает подтверждением информации о возбуждении уголовного дела в отношении Габышева из официальных источников.

Называющий себя шаманом Габышев в марте пешком выдвинулся из Якутии в Москву, чтобы «изгнать Путина» и «восстановить народовластие». Его путь в 8 км должен был продлиться два года.

В ночь на 19 сентября Габышева задержали на федеральной трассе «Байкал» в Бурятии. Местная полиция заявила, что он находится в розыске за преступление, совершенное в Якутии, но не уточнила, в чем оно заключается. 20 сентября Минздрав Якутии сообщил, что Габышев направлен в якутский республиканский психоневрологический диспансер на экспертизу, однако правозащитники не смогли его там найти.

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