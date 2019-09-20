Якутский шаман сообщил о возбуждении против него дела об экстремизме

«Судить меня будут за экстремизм, за призыв к свержению власти. Адвокат есть, намерен судиться», — сказал шаман, запись телефонного разговора с которым размещена в соцсетях.
Он добавил, что сейчас находится у своей сестры в Якутске. По словам Габышева, его действительно направили в психиатрическую больницу, но ему удалось на один день отпроситься к сестре, ее дом находится под охраной.
Шаман отметил, что в полиции его не били и не пытали, и что он чувствует себя хорошо. «Они боятся меня тронуть, потому что большие волнения по стране идут», — заявил Габышев.
Он также предложил своим сторонникам приостановить поход в Москву на время следствия, но они не согласились. «Тогда сами идите, но чтоб тихо и спокойно на время суда. Я поставил им (правоохранительным органам — ИФ) условия, что бы вас никто не трогал», — добавил шаман.
«Интерфакс» пока не располагает подтверждением информации о возбуждении уголовного дела в отношении Габышева из официальных источников.
Называющий себя шаманом Габышев в марте пешком выдвинулся из Якутии в Москву, чтобы «изгнать Путина» и «восстановить народовластие». Его путь в 8 км должен был продлиться два года.
В ночь на 19 сентября Габышева задержали на федеральной трассе «Байкал» в Бурятии. Местная полиция заявила, что он находится в розыске за преступление, совершенное в Якутии, но не уточнила, в чем оно заключается. 20 сентября Минздрав Якутии сообщил, что Габышев направлен в якутский республиканский психоневрологический диспансер на экспертизу, однако правозащитники не смогли его там найти.