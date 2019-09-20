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17:20 (мск), источник: Новости Mail.ru

Появилось видео взрыва на химзаводе под Стамбулом

Люди чудом избежали опасности.

В Сеть попали устрашающие кадры взрыва на химическом заводе в пригороде Стамбула, произошедшего в среду.

На видеозаписи контейнер с завода взлетает в небо и падает на припаркованные поблизости автомобили, чудом не задев полицейских, а также журналистов и операторов, готовящих репортаж о пожаре.

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Как сообщалось, 18 сентября на химическом заводе в районе Тузла провинции Стамбул вспыхнул пожар, повлекший за собой взрывы. Пострадали двое пожарных.

По данным агентства Anadolu, к тушению огня привлекли 138 человек и 48 пожарных машин. К настоящему времени пожар потушен.

Причину возгорания пока не называют. Экологи опасаются, что химические вещества могут попасть в воду и почву вокруг завода.

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Анна Лысенко

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