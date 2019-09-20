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20:59 (мск), источник: РИА Новости

Задержан подозреваемый в убийстве двух сотрудников спецсвязи в Брянске

БРЯНСК, 20 сен — РИА Новости. Подозреваемого в двойном убийстве сотрудников спецсвязи в Брянске задержали, сообщили в СК.

Источник: РИА Новости

«Получены неопровержимые доказательства причастности к совершенному преступлению 31-летнего коллеги потерпевших сотрудников спецсвязи. В настоящее время подозреваемый задержан, допрошен и дал признательные показания», — говорится в сообщении ведомства.

Нападение произошло на железнодорожной станции Брянск-Орловский в ночь на пятницу. Два человека получили огнестрельные ранения в голову и скончались.

В СК отметили, что целью злоумышленника были деньги, которые доставляет спецсвязь. После нападения он поджег служебное помещение, чтобы скрыть следы преступления.

По данным телеканала РЕН ТВ, было похищено более семи миллионов рублей.

Возбуждены уголовные дела об убийстве, разбое и умышленном уничтожении или повреждении имущества.

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