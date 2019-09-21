Около «зоны 51» задержали двух человек

«Около 75 человек приехали в пятницу к воротам некогда секретной военной базы “Зона 51” в Неваде в точно назначенное интернет-обманщиком время для “штурма” объекта, чтобы увидеть космических пришельцев», — говорится в сообщении.
Как сообщал Los Angeles Times, мероприятие в шутку придумал Мэтти Робертс, 21-летний житель города Бейкерсфилд в Калифорнии. По его словам, он придумал это мероприятие «от нечего делать». Согласно странице мероприятия, оно создано, чтобы выяснить существуют ли на самом деле инопланетяне.
Позднее в мероприятии отметили свое участие тысячи людей, в связи с чем с Робертсом вынуждены были связаться ФБР.
Кроме того, Федеральное управление гражданской авиации США ввели временные ограничения на полеты вертолетов, частных самолетов и дронов в непосредственной близости к базе ВВС в предполагаемые дни штурма.
Сам Робертс после общения с ФБР отказался от участия, заявив, что просто организует музыкальный фестиваль в ближайшем к «Зоне 51» городе в округе Линкольн. Он также предупредил всех желающих штурмовать базу, что их могут ждать аресты.