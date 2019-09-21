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00:39 (мск), источник: РИА Новости

Во Владивостоке загорелся один из крупнейших торговых центров

ВЛАДИВОСТОК, 21 сен — РИА Новости. Пожар охватил один из крупнейших торговых центров Владивостока «Максим», сообщает региональный главк МЧС.

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Информация о возгорании в торговом центре, расположенном на проспекте 100-летия Владивостока, поступила в пожарную охрану в 06.06 (23.06 мск пятницы). Очаг пожара располагался в летнем кафе на четвертом этаже.

Первые расчеты спасателей прибыли на место происшествия уже через шесть минут. Площадь возгорания составила тысячу квадратных метров, на опубликованных кадрах видно, что огонь охватил всю крышу здания.

Корреспондент РИА Новости сообщил, что из здания валит густой дым, время от времени с крыши раздаются хлопки и вырывается пламя. Позднее в МЧС сообщили о частичном обрушении внутренних конструкций в торговом центре.

По предварительным данным, пострадавших нет. Тушение продолжается, пожару присвоена вторая категория сложности.

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