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06:52 (мск), источник: ТАСС

На «штурм» «Зоны 51» собрались более 2 тысяч человек

Агентство Associated Press подчеркивает, что реальных попыток проникнуть на территорию военной базы никто из собравшихся не предпринял.

Источник: AP 2019

НЬЮ-ЙОРК, 21 сентября. /ТАСС/. Более 2 тысяч человек приехали в пятницу к базе ВВС США Homey Airport, расположенной в штате Невада и более известной как «Зона 51» (Area 51). Об этом сообщило агентство Associated Press (AP).

Собравшиеся приняли участие в так называемом штурме «Зоны 51» и фестивале, посвященном ему. АP подчеркивает, что реальных попыток проникнуть на территорию военной базы никто из собравшихся не предпринял.

По информации агентства, основная масса людей собралась в расположенных неподалеку от «Зоны 51» маленьких городках Хайко и Рейчел для участия в проводящихся там увеселительных мероприятиях.

«Мы все понимаем, что нам нельзя пересекать ворота, — приводит АP слова одного из участников “штурма”. — Но если мы все соберемся сегодня, послушаем музыку и выпьем пива, это уже будет успех». «Здесь царит чувство сообщества, его ощущают все собравшиеся» — сказал другой посетитель.

Телеканал CBS сообщил в пятницу о том, что ночью у входа на территорию «Зоны 51» собрались около 75 человек.

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Ранее неизвестные опубликовали в Facebook призыв ко всем желающим 20 сентября собраться большой группой и войти на территорию базы. Желание участвовать в акции изъявили около 2 млн человек. Организаторы отметили, что власти не смогут препятствовать, если на территорию базы попытается проникнуть большое число людей, однако позднее признались, что их призыв не стоит воспринимать всерьез.

«Зона 51» — распространенное название засекреченного объекта ВВС США в штате Невада, на котором, по одной из версий, с 1955 года разрабатываются и испытываются экспериментальные авиационные технологии. Из-за повышенных мер безопасности на базе многие сторонники теорий заговоров убеждены, что именно там военные скрывают доказательства существования инопланетян.

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