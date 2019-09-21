06:52 (мск), источник: ТАСС
На «штурм» «Зоны 51» собрались более 2 тысяч человек
Агентство Associated Press подчеркивает, что реальных попыток проникнуть на территорию военной базы никто из собравшихся не предпринял.
Собравшиеся приняли участие в так называемом штурме «Зоны 51» и фестивале, посвященном ему. АP подчеркивает, что реальных попыток проникнуть на территорию военной базы никто из собравшихся не предпринял.
«Мы все понимаем, что нам нельзя пересекать ворота, — приводит АP слова одного из участников “штурма”. — Но если мы все соберемся сегодня, послушаем музыку и выпьем пива, это уже будет успех». «Здесь царит чувство сообщества, его ощущают все собравшиеся» — сказал другой посетитель.
Телеканал CBS сообщил в пятницу о том, что ночью у входа на территорию «Зоны 51» собрались около 75 человек.
Ранее неизвестные опубликовали в Facebook призыв ко всем желающим 20 сентября собраться большой группой и войти на территорию базы. Желание участвовать в акции изъявили около 2 млн человек. Организаторы отметили, что власти не смогут препятствовать, если на территорию базы попытается проникнуть большое число людей, однако позднее признались, что их призыв не стоит воспринимать всерьез.
«Зона 51» — распространенное название засекреченного объекта ВВС США в штате Невада, на котором, по одной из версий, с 1955 года разрабатываются и испытываются экспериментальные авиационные технологии.
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