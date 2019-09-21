В Финляндии возбудили дело из-за контрабанды волков из России

По данным агентства, дело возбудили по нескольким статьям УК, в том числе по нарушению законов об охране природы, а также контрабанде животных. По предварительной версии, преступления совершались в период с июля 2016-го по январь 2019 года.
Главной подозреваемой по делу является женщина, которая занималась скрещиванием собак и волков, что в Финляндии запрещено законом. Всего по делу проходят восемь человек.
Как выяснило следствие, волков незаконно ввозили из России в Финляндию, после чего доставляли на ферму в Лоппи, а затем отвозили в города Карккила и Ориматтила.
В результате обысков полиция нашла двух волков, запертых без воды и еды.
Собственницу фермы позже арестовали по решению суда.