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16:43 (мск), источник: РИА Новости

Плачущая кристаллами девушка поставила армянских врачей в тупик

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. В Армении врачи не могут поставить диагноз 22-летней Сатеник Каразян, в глазах у которой вместо слез образуются кристаллы. Об этом сообщает телеканал «Мир 24».

Первые симптомы у девушки появились два месяца назад. Вначале Сатеник решила, что ей в глаза попала пыль на приеме у стоматолога. А родственники предположили, что это осколки стекла, передает Sputnik Армения. Однако с тех пор каждое утро Каразян вынуждена доставать из глаз острые кристаллы. Всего за сутки их может образоваться более 50.

«Сейчас каждый мой день превратился в ад», — рассказала журналистам девушка, пожаловавшись на боль в глазах.

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Вначале Сатеник решила обратиться к офтальмологу, но он не поставил ей никакого диагноза. Семья отвезла девушку к медикам в соседний город, потом в Ереван, однако и там никто не смог понять, что с ней происходит.

Как заявили родственники, некоторые врачи не поверили Казарян, потому что никогда не видели подобных симптомов.
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«Когда мы поехали в Ереван, один врач нас направил к невропатологу, второй принял. Достал кристаллы. Потом мы попросили пойти покушать из кабинета, спустя пять минут вернулись, и у Сатеник опять пошли из глаза кристаллы. Тогда врач сказала, что не верит нам, и попросила уйти», — рассказала свекровь девушки Земфира Микаэлян.

Медики прописали пациентке капли и антибиотики, но из-за этих препаратов ее состояние резко ухудшилось, и Сатеник перестала их принимать.

Как сообщает Sputnik Армения, недавно кристаллы отправили на экспертизу. Когда будут известны ее результаты, неизвестно.

Болезнью Сатеник заинтересовались в Минздраве республики, где уже дважды проводили совещания с главным советником ведомства, офтальмологом Арташесом Зильфяном.

«Мы планируем провести с Сатеник еще один консилиум, где соберем сведения анамнеза, и тогда станет ясно, что происходит с пациентом», — сказал замглавы Минздрава Оганес Арутюнян.

По словам родственников, у них нет денег на лечение за границей: у супруга Сатеник инвалидность первой группы, родители мужа — пенсионеры, мать девушки растила ее и еще четверых детей одна.

«Мы крестьяне, возделываем землю, занимаемся скотоводством. Других возможностей нет. <…> Самая здоровая из всех нас была она», — отметила в интервью Sputnik Армения свекровь Каразян.

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