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18:46 (мск), источник: Газета.Ру

Американец погиб, делая предложение девушке

Житель американского штата Луизиана Стивен Вебер погиб, когда делал предложение своей невесте, сообщает Daily Mirror.

Трагедия произошла, когда пара отдыхала в Танзании.

Как сообщили СМИ, Вебер, желая сделать предложение необычным способом, опустился в резервуар с водой в кислородной маске и показал девушке кольцо и табличку с вопросом, станет ли она его женой.

Во время загрузки произошла ошибка.

В какой момент мужчина захлебнулся, до сих пор не ясно.

По предварительным данным, под водой у него могли случиться проблемы с сердцем.

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