19:51 (мск), источник: Интерфакс
Автобус с россиянами перевернулся в Турции
Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU — Автобус с российскими туристами перевернулся в турецкой Анталье, 14 человек пострадали, сообщает CNN Turk в субботу.
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Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU — Автобус с российскими туристами перевернулся в турецкой Анталье, 14 человек пострадали, сообщает CNN Turk в субботу.
«Автобус с иностранными туристами перевернулся в провинции Анталья близ поселка Аксу. Пострадали 16 человек, 14 из них — россияне. Они были доставлены в ближайшие больницы», — говорится в сообщении.
Отмечается, что у четырех пострадавших опасные для жизни ранения.
В Ассоциации туроператоров России со ссылкой на свои источники сообщили, что туристы ехали в аэропорт.