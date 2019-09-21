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22:04 (мск), источник: РИА Новости

Экипажу аварийно севшего в Подмосковье А321 вручили ключи от квартир

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 сен — РИА Новости. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вручил ключи от квартир экипажу аварийно севшего в Подмосковье А321 «Уральских авиалиний», передает корреспондент РИА Новости.

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«Бизнесмены нашего региона не смогли остаться равнодушными и не решить вашу проблему», — сказал губернатор, вручая ключи от квартир членам экипажа.

Он также добавил, что для многих из членов экипажа это первое собственное жилье.

Департамент информполитики Свердловской области в субботу сообщил, что члены экипажа получили ключи от однокомнатных квартир в новом доме в микрорайоне Краснолесье.

Все квартиры находятся в одном подъезде, на разных этажах. Жилье уже с мебелью и необходимой бытовой техникой.
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Куйвашев еще раз поблагодарил экипаж за их героический поступок, проявленные профессионализм и мастерство.

«Хочу выразить благодарность от всего экипажа губернатору за такой подарок и большое к нам внимание», — приводятся в сообщении слова командира самолета Дамира Юсупова.

Инцидент, который СМИ назвали «чудом в кукурузном поле», произошел 15 августа. Лайнер с 226 пассажирами вылетел из аэропорта «Жуковский» и на высоте 20−30 метров столкнулся со стаей чаек, которые забили воздухозаборники, из-за чего двигатели стали барахлить.

В этой ситуации пилоты приняли решение сажать самолет в кукурузном поле. Посадка прошла удачно, никто не погиб, пожара удалось избежать, хотя баки были полными. За медицинской помощью обратились 76 человек, в том числе 19 детей.

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