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02:05 (мск), источник: РИА Новости

Опубликовано видео обысков у сотрудника спецсвязи, застрелившего коллег

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Следственный комитет опубликовал видео обысков у сотрудника спецсвязи, который подозревается в убийстве коллег в Брянске.

На кадрах видно, как эксперты рассматривают содержимое сумок, обнаруженных в доме у предполагаемого злоумышленника. Во время обысков у него нашли оружие и похищенные деньги. Следователям также удалось обнаружить записи с камер наблюдения, изъятые преступником на месте убийства.

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По версии СК, вечером 19 сентября мужчина взял оружие сослуживцев в отделе спецсвязи, застрелил двух коллег и похитил из служебного помещения более семи миллионов рублей. Чтобы скрыть следы преступления, он забрал носитель с записями камер наблюдения из офиса и поджег помещение, после чего скрылся.

По дороге домой он выбросил одежду, в которой совершил нападение, и носитель информации. Украденное оружие и деньги спрятал дома.

Расследование уголовного дела продолжается.

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