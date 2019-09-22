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14:27 (мск), источник: Интерфакс

Захваченных у берегов Камеруна российских моряков освободили

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU — Посольство РФ подтвердило информацию об освобождении российских моряков, захваченных в плен близ Камеруна.

Источник: Reuters

«Российские моряки, захваченные пиратами у берегов Камеруна 15 августа, освобождены. Данную информацию подтверждает компания-работодатель», — говорится в сообщении посольства РФ в Камеруне, размещенном в воскресенье в фейсбуке.

Как отмечают дипломаты, жизни и здоровью россиян ничего не угрожает, в настоящее время они находятся в Германии и в скором времени отправятся на родину.

Ранее в МИД России сообщали, что 15 августа в районе камерунского порта Дуала неизвестными было атаковано принадлежащее датской компании «Ультрабалк» грузовое судно «Мармалайта», следовавшее под флагом Антигуа и Барбуды. Нападавшими были захвачены восемь членов экипажа, среди которых были трое россиян.

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