21:52 (мск), источник: ТАСС
Две боевые машины разбились при десантировании на учениях «Центр-2019»
Как сообщили в Минобороны РФ, экипажей внутри машин не было.
МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Две боевые машины десанта разбились на учениях «Центр-2019» во время десантирования из самолетов Ил-76
«20 сентября 2019 года во время массового десантирования военной техники ВДВ на площадки приземления в Оренбургской области не сработали парашютные системы у двух боевых машин. В результате неисправности парашютных систем при столкновении с землей обе машины получили повреждения», — сказали в министерстве.
В министерстве отметили, что причины и обстоятельства происшествия в настоящее время устанавливает комиссия командования ВДВ совместно с представителями промышленности.