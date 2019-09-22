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21:52 (мск), источник: ТАСС

Две боевые машины разбились при десантировании на учениях «Центр-2019»

Как сообщили в Минобороны РФ, экипажей внутри машин не было.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Две боевые машины десанта разбились на учениях «Центр-2019» во время десантирования из самолетов Ил-76 из-за отказавших парашютных систем. Экипажей внутри машин не было, сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны РФ.

«20 сентября 2019 года во время массового десантирования военной техники ВДВ на площадки приземления в Оренбургской области не сработали парашютные системы у двух боевых машин. В результате неисправности парашютных систем при столкновении с землей обе машины получили повреждения», — сказали в министерстве.

Там добавили, что «десантирование техники осуществлялось только без экипажей, пострадавших нет».

В министерстве отметили, что причины и обстоятельства происшествия в настоящее время устанавливает комиссия командования ВДВ совместно с представителями промышленности.

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