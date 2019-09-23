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04:36 (мск), источник: Известия

В Сеть утекли фискальные данные еще 76 млн россиян

В открытом доступе в Сети оказалась персональная информация о еще 76 млн россиянах. Утечка произошла от оператора фискальных данных «Дримкас».

Источник: Reuters

Ранее «Известия» писали, что в Сети появилось 14 млн записей о юридических и физических лицах, включая информацию о покупках и уплаченных налогах.

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Однако по данным компании по кибербезопасности DeviceLock, ранее в общем доступе оказались 76 млн строк с различными данными.

Таким образом, с серверов «Дримкас» в интернете появились более 90 млн данных.

В компании факт этой утечки подтверждать отказались.

А в Федеральной налоговой службе отметили, что попавшие в Сеть данные — не с контрольно-кассовой техники, поэтому случившееся не подпадает под регулирование и защиту в рамках законов о контрольно-кассовой технике.

Однако проверку налоговая всё равно проводит.

Так как результаты работы технических средств анализируют вручную, то, скорее всего, причиной утечки стал человеческий фактор, предположил технический директор «Киви» Кирилл Ермаков.

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