04:36 (мск), источник: Известия
В Сеть утекли фискальные данные еще 76 млн россиян
В открытом доступе в Сети оказалась персональная информация о еще 76 млн россиянах. Утечка произошла от оператора фискальных данных «Дримкас».
Ранее «Известия» писали, что в Сети появилось 14 млн записей о юридических и физических лицах, включая информацию о покупках и уплаченных налогах.
Однако по данным компании по кибербезопасности DeviceLock, ранее в общем доступе оказались 76 млн строк с различными данными.
Таким образом, с серверов «Дримкас» в интернете появились более 90 млн данных.
В компании факт этой утечки подтверждать отказались.
А в Федеральной налоговой службе отметили, что попавшие в Сеть данные — не с
Так как результаты работы технических средств анализируют вручную, то, скорее всего, причиной утечки стал человеческий фактор, предположил технический директор «Киви» Кирилл Ермаков.
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