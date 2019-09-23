04:25 (мск), источник: Известия
Назван популярный у мошенников способ грабить россиян в интернете
Пользователи торговых
Как рассказали известиям в одной из
Хотя для перевода достаточно номера карты или телефона.
За прошлый год объем несанкционированных операций с использованием платежных карт вырос до 1,38 млрд рублей (на 44%), рассказали в Роспотребнадзоре со ссылкой на данные ЦБ.
Мошенники, специализирующиеся на
К решению проблемы подключились операторы связи. Например, Avito.ru предлагает пользователям торговых площадок сервисы, позволяющие использовать временный телефонный номер вместо настоящего.
Эксперты рассказали, как вычислить мошенников и обезопасить себя от обмана в интернете.