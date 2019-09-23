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11:19 (мск), источник: РИА Новости

Названо имя предполагаемого убийцы Михаила Круга

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Михаила Круга застрелил член банды «Тверские волки» Дмитрий Веселов, заявили в Следственном комитете.

Источник: СК РФ

Уточняется, что это произошло во время ограбления, артист «внезапно возник» на пути у преступника.

В ведомстве добавили, что установили подробности убийства.

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Известного автора и исполнителя песен в стиле русский шансон Михаила Круга (настоящая фамилия — Воробьев) убили в его собственном доме в Твери в ночь с 30 июня на 1 июля 2002 года. Кроме певца, в коттедже находились также его жена, теща и дети. Двое преступников пробрались на третий этаж дома и стали избивать тещу шансонье. Михаил с супругой прибежали на крик, после чего преступники открыли огонь и смертельно ранили артиста.

В начале августа СМИ сообщили, что на месте преступления провели новый следственный эксперимент. Туда привезли отбывающих пожизненное наказание члена банды «Тверские волки» Александра Агеева и Александра Осипова. Уточнялось, что Осипов застрелил Веселова, который, по некоторым данным, признался в убийстве Круга.

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