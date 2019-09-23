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11:39 (мск), источник: RNS

Следователи раскрыли обстоятельства убийства Михаила Круга

Певца Михаила Воробьева, известного под псевдонимом «Михаил Круг», в 2002 году убили члены банды «Тверские волки». Об этом сообщил СК России.

По словам одного из членов банды «Тверские волки» Александра Агеева, он и ещё один участник банды Дмитрий Веселов, по указанию криминального авторитета Твери, известного как «Лом», должны были проникнуть в дом Воробьева. По их информации, владельца жилища и его семьи не должно было быть дома.

Члены банды должны были похитить из жилища Воробьева антиквариат и ценности, чтобы Михаил Круг обратился к заказчику преступления за помощью. Предполагалось, что заказчик «найдет» похищенное, после чего певец станет ему обязанным и будет выплачивать часть гонораров от концертной деятельности. Однако Михаил Круг вернулся с семьей раньше, чем ожидалось, и застал грабителей врасплох.

«Когда на пути злоумышленника внезапно возник Михаил Круг, Веселов выстрелил в него 2 раза из имевшегося у него пистолета “ТТ” калибра 7,62 мм, а затем застрелил собаку, охранявшую холл первого этажа. После этого Веселов и Агеев с места преступления скрылись. Смерть певца наступила в больнице города Твери в результате огнестрельных ранений груди и живота», — рассказали в СК России.

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Впоследствии Дмитрий Веселов был убит ещё одним участником банды «Тверские волки» Александром Осиповым (Осипов «младший»), который был поклонником творчества певца. Он, как и Агеев, в настоящее время отбывают наказание в виде пожизненного лишения свободы.

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