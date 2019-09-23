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11:53 (мск), источник: РИА Новости

В Австралии вновь начали находить иглы в клубнике

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Полиция австралийского штата Виктория проводит расследование двух случаев обнаружения швейных игл в клубнике, купленной в супермаркетах, сообщает газета The Age.

Источник: РИА Новости

По словам одной из потерпевших, она нашла острый предмет в ягодах, которые купил друг. Женщина собиралась использовать их для приготовления праздничного торта.

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«Я была в шоке, не могла в это поверить. Двое моих детей уже держали в руках клубнику и собирались ее есть. Нам просто повезло, что именно мне досталась эта ягода», — рассказала она.

Аналогичный случай произошел две недели назад.

В сентябре прошлого года австралийская полиция инициировала федеральное расследование после серии случаев обнаружения швейных игл в клубнике как минимум семи австралийских производителей. Иголки также находили в бананах и яблоках.

Полиции удалось арестовать женщину, подозреваемую в подкладывании игл. Суд города Брисбен в Австралии постановил, что она делала это из мести. Позже ее решили освободить под залог.

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