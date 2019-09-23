В Австралии вновь начали находить иглы в клубнике

По словам одной из потерпевших, она нашла острый предмет в ягодах, которые купил друг. Женщина собиралась использовать их для приготовления праздничного торта.
«Я была в шоке, не могла в это поверить. Двое моих детей уже держали в руках клубнику и собирались ее есть. Нам просто повезло, что именно мне досталась эта ягода», — рассказала она.
Аналогичный случай произошел две недели назад.
В сентябре прошлого года австралийская полиция инициировала федеральное расследование после серии случаев обнаружения швейных игл в клубнике как минимум семи австралийских производителей. Иголки также находили в бананах и яблоках.
Полиции удалось арестовать женщину, подозреваемую в подкладывании игл. Суд города Брисбен в Австралии постановил, что она делала это из мести. Позже ее решили освободить под залог.