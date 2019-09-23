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14:59 (мск), источник: Коммерсантъ

Дело об убийстве Михаила Круга закрыто

Его убийцу расстрелял поклонник певца.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Следственный комитет России (СКР) полностью восстановил картину убийства популярного певца Михаила Круга, совершенного 17 лет назад в Твери. Злоумышленники планировали вынести ценности из дома исполнителя, рассчитывая, что он затем обратится за помощью к их лидеру, а тот навяжет ему услуги криминальной крыши. Однако все пошло не по плану, и воры застрелили неожиданно вернувшегося домой певца. Впоследствии бандита, застрелившего Круга, убил другой преступник, являвшийся поклонником певца.

На первоначальном этапе расследования было установлено, что поздним вечером 30 июня 2002 года во время празднования дня города Твери в дом Михаила Круга, расположенный в поселке Мамулино областного центра, с целью ограбления проникли двое мужчин, один из которых совершил убийство певца. По горячим следам, отметили в СКР, раскрыть преступление не удалось — не было свидетелей происшедшего, а сами злоумышленники оставили минимум улик. При этом следствием отрабатывались различные версии, в том числе о наличии у Круга личных конфликтов, корыстном мотиве совершения преступления, а также преступлении, совершенным ранее судимыми лицами или наркопотребителями.

Следственными органами был проверен каждый знакомый певца, люди, связанные с организацией гастролей и концертов исполнителя, а также все жители поселка, в котором произошло убийство.

В результате в поле зрения правоохранительных органов попали члены банды «Тверские волки», действовавшей в то время на территории города и области. На причастность к совершению убийства Михаила Круга проверялся в том числе член указанной банды Александр Агеев, который полностью отрицал свою вину. Каких-либо прямых доказательств, свидетельствующих о совершении Агеевым данного преступления, на тот момент получено не было. Однако в 2019 году из колонии, где отбывал срок за другие преступления Агеев, была получена оперативная информация о его причастности к убийству Круга.

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Александр Агеев дал признательные показания о том, что он участвовал в нападении на дом певца с еще одним участником банды Дмитрием Веселовым. По версии бандита, преступление организовал криминальный авторитет по прозвищу Лом, погибший еще в 2006 году.

Преступники рассчитывали похитить антиквариат и другие ценности, полагая, что певца и членов его семьи дома не будет.
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После этого, полагали они, Михаил Круг обратится к Лому за помощью в поиске краденного, а вернув похищенное, рассчитывали затем навязать певцу другие услуги, получая процент от его выступлений и записей.

Однако Михаил Круг и его родные вернулись домой сразу после проникновения в него преступников. Веселов, не задумываясь, два раза выстрелил в певца из пистолета ТТ, а затем застрелил собаку, охранявшую холл первого этажа. После этого Веселов и Агеев с места преступления скрылись. Смерть певца наступила в больнице Твери от огнестрельных ранений груди и живота.

Дмитрий Веселов был убит в марте 2003 года в лесном массиве на территории Кимрского района Тверской области еще одним участником банды «Тверские волки» Александром Осиповым (Осипов-младший), в настоящее время отбывающим пожизненное наказание. Осипов рассказал следователям СКР, что ликвидировал Веселова из мести за убийство певца, поклонником творчества которого являлся. В связи со смертью Веселова следствием принято решение о прекращении уголовного дела об убийстве Круга.

Николай Сергеев

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