05:11 (мск), источник: Известия
Авиадебошира задержали на рейсе Самара—Москва
Авиадебошира задержали на самолете, летевшем из Самары в Москву. Об этом сообщил РЕН ТВ, в распоряжении которого оказалось видео инцидента.
На кадрах видно, что мужчина ходит по салону самолета и не реагирует на замечания бортпроводников. По предварительной информации, он был в состоянии алкогольного опьянения.
Кроме того, он говорил бортпроводникам, что они не могут себя вести подобным образом. Предположительно, конфликт возник
По сведениям телеканала, задержанным оказался директор продуктовой торговой компании «У Палыча».
2 августа транспортная полиция начала проверку после сообщения о дебошире на борту самолета, следовавшего из