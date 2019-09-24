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05:11 (мск), источник: Известия

Авиадебошира задержали на рейсе Самара—Москва

Авиадебошира задержали на самолете, летевшем из Самары в Москву. Об этом сообщил РЕН ТВ, в распоряжении которого оказалось видео инцидента.

Источник: Reuters

На кадрах видно, что мужчина ходит по салону самолета и не реагирует на замечания бортпроводников. По предварительной информации, он был в состоянии алкогольного опьянения.

Кроме того, он говорил бортпроводникам, что они не могут себя вести подобным образом. Предположительно, конфликт возник из-за просьбы мужчины пересадить к нему в бизнес-класс знакомого из эконома.

После отказа мужчина угрожал членам экипажа физической расправой.

По сведениям телеканала, задержанным оказался директор продуктовой торговой компании «У Палыча».

2 августа транспортная полиция начала проверку после сообщения о дебошире на борту самолета, следовавшего из Ростова-на-Дону во Владикавказ. О противоправных действиях пассажира сообщил командир воздушного судна.

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