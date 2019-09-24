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09:12 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

С бывшего замминистра взыскивают 12 млрд рублей

Суд привлек Алексея Бажанова к ответственности по долгам «Маслопродукта».

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Воронежский арбитраж со второй попытки удовлетворил иск группы «Благо» Аркадия Фосмана о привлечении к субсидиарной ответственности бывшего замминистра сельского хозяйства РФ Алексея Бажанова в рамках дела о банкротстве ГК «Маслопродукт». Суд счел доказанным, что в 2011 году действия экс-чиновника привели к отчуждению имущества ЗАО «Ойл Продакшн» и формированию у юрлица кредиторской задолженности в размере 12,1 млрд руб., подавляющая часть которой приходится на петербургский холдинг. Господин Бажанов называет решение «продолжением рейдерского захвата» его активов и планирует оспорить его в апелляции.

19 сентября арбитражный суд Воронежской области вынес решение о привлечении Алексея Бажанова к субсидиарной ответственности по долгам ЗАО «Ойл Продакшн».

Суд постановил взыскать с него весь размер задолженности, включенной в реестр требований кредиторов — 12,12 млрд руб.

Почти 10 млрд руб. из этой суммы приходится на требования ООО «Компания “Благо”» Аркадия Фосмана. Решение может быть обжаловано до 29 сентября.

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Это уже вторая попытка взыскать с господина Бажанова долги «Ойл Продакшн». Летом прошлого года первая инстанция пришла к выводу, что основатель «Маслопродукта» являлся конечным бенефициаром ЗАО, однако к доказательствам осуществления им контролирующих функций она отнеслась критически. «Благо» добилась отмены этого решения в кассации, иск был возвращен в воронежский суд.

Согласно новому решению, в качестве косвенных, но достаточных доказательств бенефициарного владения группой арбитраж принял показания господина Бажанова, данные в рамках разбирательства с Аркадием Фосманом в Высоком суде Лондона, где он утверждал, что продолжал владеть бизнесом после назначения на государственную должность, а также материалы уголовного дела в отношении экс-чиновника и данные из кредитного досье АКБ «Национальный резервный банк». В них же суд увидел косвенные доказательства осуществления основателем холдинга контролирующих функций: «Согласно объяснениям, которые Бажанов дал банкам, переведенные им главным образом с Кипра в Швейцарию активы общей суммой более 1,4 млрд руб. имеют происхождением деловую активность “Маслопродукта”».

По мнению «Блага», в 2011 году действия Алексея Бажанова привели к фактическому выводу из ЗАО «Маслопродукт-БИО» (еще одно бывшее юрлицо «Маслопродукта») активов холдинга — 63 единиц недвижимого имущества, 947 единиц движимого имущества и внеоборотные активы на 6,7 млрд руб.

Для этого было заключено два договора купли-продажи с ООО «Менеджмент Групп», после чего активы были перераспределены на вновь созданное ЗАО «Ойл Продакшн».

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В ходе повторного рассмотрения Алексей Бажанов пытался применить сроки исковой давности, а также ссылался на обстоятельства формального отсутствия у него статуса акционера. Однако суд отметил, что в период наращивания предприятиями «Маслопродукта» кредиторской задолженности (2011−2012 годы) на открытые господином Бажановым банковские счета поступали «значительные денежные средства, что свидетельствует о существенном приросте его имущества»: «Сведений о наличии иных источников поступления денег предоставлено не было».

Как пояснила «Ъ» старший юрист компании РКТ Елена Сафонова, которая представляет интересы петербургской группы, в ходе повторного рассмотрения иска суд изучил новые доказательства, в частности, приговор юристу «Маслопродукта» Денису Курилову (весной 2018-го получил три года колонии общего режима).

Было установлено, что контролирующим лицом холдинга являлся Алексей Бажанов, он принимал решения об одобрении крупных сделок, его действия были направлены на недобросовестный вывод активов с конечным аккумулированием на ЗАО «Ойл Продакшн».
Елена Сафонова
старший юрист компании РКТ

«Также было установлено недобросовестное использование Бажановым счетов в Швейцарии, через которые переводились денежные средства, полученные от деятельности “Маслопродукта”», — сказала она.

Сам Алексей Бажанов заявил «Ъ», что будет оспаривать решение воронежского арбитража: «На мой взгляд, приговоры Цветкову (гендиректор одной из структур ГК.— “Ъ”) и Курилову не могут использоваться в качестве доказательств, поскольку они заключили сделку со следствием. Против меня никакого приговора на данный момент нет. Мы будем обжаловать это решение, будем отстаивать свою позицию». По его словам, речь идет о «продолжении рейдерского захвата» ГК «Маслопродукт».

До 2013 года компания исправно работала, приносила деньги в бюджет, показывала валовую прибыль более 1 млрд руб. Она не может через год (на момент банкротства.— «Ъ») стоить 10% от первоначальной стоимости.
Алексей Бажанов


Аркадий Фосман назвал привлечение Алексея Бажанова к субсидиарной ответственности «стандартной процедурой, по которой “Благо” действует в рамках закона». Перспективу взыскания 12,1 млрд руб. с господина Бажанова он предпочел не оценивать: «Я не знаю, что есть у него из активов».

Напомним, что экс-замминистра может быть привлечен к субсидиарной ответственности по долгам и второго юрлица холдинга — ЗАО «Маслопродукт-БИО». Там требования кредиторов достигают 2,2 млрд руб. Повторное рассмотрение иска ООО «Аквилон» (структура «Благо») назначено на сегодня.

Андрей Прах, Воронеж

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