09:12 (мск), источник: Газета Коммерсантъ
С бывшего замминистра взыскивают 12 млрд рублей
Суд привлек Алексея Бажанова к ответственности по долгам «Маслопродукта».
Воронежский арбитраж со второй попытки удовлетворил иск группы «Благо» Аркадия Фосмана о привлечении к субсидиарной ответственности бывшего замминистра сельского хозяйства РФ Алексея Бажанова в рамках дела о банкротстве ГК «Маслопродукт». Суд счел доказанным, что в 2011 году действия
19 сентября арбитражный суд Воронежской области вынес решение о привлечении Алексея Бажанова к субсидиарной ответственности по долгам ЗАО «Ойл Продакшн».
Почти 10 млрд руб. из этой суммы приходится на требования ООО «Компания “Благо”» Аркадия Фосмана. Решение может быть обжаловано до 29 сентября.
Это уже вторая попытка взыскать с господина Бажанова долги «Ойл Продакшн». Летом прошлого года первая инстанция пришла к выводу, что основатель «Маслопродукта» являлся конечным бенефициаром ЗАО, однако к доказательствам осуществления им контролирующих функций она отнеслась критически. «Благо» добилась отмены этого решения в кассации, иск был возвращен в воронежский суд.
Согласно новому решению, в качестве косвенных, но достаточных доказательств бенефициарного владения группой арбитраж принял показания господина Бажанова, данные в рамках разбирательства с Аркадием Фосманом в Высоком суде Лондона, где он утверждал, что продолжал владеть бизнесом после назначения на государственную должность, а также материалы уголовного дела в отношении
Для этого было заключено два договора
В ходе повторного рассмотрения Алексей Бажанов пытался применить сроки исковой давности, а также ссылался на обстоятельства формального отсутствия у него статуса акционера. Однако суд отметил, что в период наращивания предприятиями «Маслопродукта» кредиторской задолженности (2011−2012 годы) на открытые господином Бажановым банковские счета поступали «значительные денежные средства, что свидетельствует о существенном приросте его имущества»: «Сведений о наличии иных источников поступления денег предоставлено не было».
Как пояснила «Ъ» старший юрист компании РКТ Елена Сафонова, которая представляет интересы петербургской группы, в ходе повторного рассмотрения иска суд изучил новые доказательства, в частности, приговор юристу «Маслопродукта» Денису Курилову (весной 2018-го получил три года колонии общего режима).
Было установлено, что контролирующим лицом холдинга являлся Алексей Бажанов, он принимал решения об одобрении крупных сделок, его действия были направлены на недобросовестный вывод активов с конечным аккумулированием на ЗАО «Ойл Продакшн».
«Также было установлено недобросовестное использование Бажановым счетов в Швейцарии, через которые переводились денежные средства, полученные от деятельности “Маслопродукта”», — сказала она.
Сам Алексей Бажанов заявил «Ъ», что будет оспаривать решение воронежского арбитража: «На мой взгляд, приговоры Цветкову (гендиректор одной из структур ГК.— “Ъ”) и Курилову не могут использоваться в качестве доказательств, поскольку они заключили сделку со следствием. Против меня никакого приговора на данный момент нет. Мы будем обжаловать это решение, будем отстаивать свою позицию». По его словам, речь идет о «продолжении рейдерского захвата» ГК «Маслопродукт».
До 2013 года компания исправно работала, приносила деньги в бюджет, показывала валовую прибыль более 1 млрд руб. Она не может через год (на момент банкротства.— «Ъ») стоить 10% от первоначальной стоимости.
Аркадий Фосман назвал привлечение Алексея Бажанова к субсидиарной ответственности «стандартной процедурой, по которой “Благо” действует в рамках закона». Перспективу взыскания 12,1 млрд руб. с господина Бажанова он предпочел не оценивать: «Я не знаю, что есть у него из активов».
Напомним, что
Андрей Прах, Воронеж