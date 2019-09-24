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04:29 (мск), источник: Известия

Пожар на плавбазе в Сахалинской области потушили

Пожар на плавучей базе «Петр Житников» близ острова Итуруп в Сахалинской области потушен, угрозы для оставшихся на борту членов экипажа нет. Об этом во вторник, 24 сентября, сообщили в компании-судовладельце «Дальморепродукт».

«Вчера начался пожар на плавзаводе “Петр Житников”, он работал на Итурупе на приемке сардины-иваси. Загорелась тара в консервном цеху. Силами экипажа пожар был потушен», — цитирует представителя компании «РИА Новости».

По словам собеседника агентства, руководство «Дальморепродукта» приняло решение эвакуировать часть экипажа. На помощь подошли суда компаний «Доброфлот» и «Антей».

Отмечается, что всего было эвакуированы 220 человек, все они матросы-обработчики.

Представитель «Дальморепродукта» добавил, что плавбаза остается на ходу, угрозы жизни и здоровью оставшихся членов экипажа нет.

Ранее во вторник сообщалось, что плавучая база «Петр Житников» загорелась у берегов острова Итуруп в акватории Тихого океана. Персонал эвакуировали на два находящихся рядом судна.

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