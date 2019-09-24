Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Моложе в книге, чем в киноКаким был «настоящий» Шерлок Холмс?
Фоторепортажи
8Гриб-зомби и «ползучие мертвецы» на конкурсе фотографий дикой природы
40Comedy Wildlife Photography Awards
10:49 (мск), источник: BBC News Русская служба

Экстрадированный в США россиянин признался в кибератаках на JPMorgan

Гражданин России Андрей Тюрин, экстрадированный в прошлом году из Грузии в США, признал в американском суде вину в совершении хакерских атак на банк JPMorgan Chase и другие компании.

Источник: GETTY IMAGES

Во время заседания в федеральном суде Манхэттена 36-летний Тюрин признал себя виновным по шести пунктам обвинения, включая взлом компьютерных сетей финансовых компаний для получения персональных данных их клиентов и поиска потенциальных жертв мошеннических схем, сообщает Рейтер.

«Я признал себя виновным по этим пунктам, потому что я действительно виновен», — цитирует Тюрина агентство Блумберг.

Россиянина обвиняют в краже данных у JPMorgan Chase, E-Trade Financial, Dow Jones и The Wall Street Journal.

По версии обвинения, в общей сложности пострадали более 100 млн клиентов этих компаний, включая 80 млн клиентов JPMorgan. Блумберг называет это крупнейшим киберпреступлением против американского банка.

Ожидается, что обвинение попросит суд приговорить Тюрина к 15−20 годам лишения свободы, сообщает Блумберг. Приговор ему будет вынесен 13 февраля 2020 года.

Признание Тюриным своей вины приближает власти США к тому, чтобы поставить точку в деле о серии разрушительных атак на американскую финансовую систему, произошедших в 2012—2015 годах, отмечает агентство.

Эти атаки были настолько масштабными и изощренными, что власти США поначалу предполагали, что к ним может быть причастна российская разведка, однако в итоге пришли к выводу, что взломами занималась независимая преступная группа.

Тюрин был привлечен к ответственности по тому же делу, по которому проходят израильтяне Гери Шалон и Зив Оренстайн, а также американец Джошуа Аарон.

Новость
Мошенники воруют пароли и данные банковских карт. Как защитить себя

Шалон, которого следствие считает руководителем преступной группы, и Оренстайн были арестованы в Израиле в июле 2015 года и экстрадированы в Америку. Аарон поначалу скрылся в России, но потом сдался властям США.

Тюрин был экстрадирован в США из Грузии в сентябре 2018 года. Как сообщали в генконсульстве России в Нью-Йорке, после экстрадиции он не обращался за помощью к посещавшим его дипломатам.

«Ни во время этой встречи, ни после он не обращался с просьбами о содействии. Генконсульство готово оказывать содействие, ситуация на контроле», — говорил РИА Новости пресс-секретарь генконсульства Алексей Топольский.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
Ученые вмешались в "московское дело", и почему Трамп проигнорировал Грет...
Экстрадированный в США россиянин признался в кибератаках на JPMorgan
Между Россией и США начался новый визовый скандал
Оксана Пушкина призвала судить протоиерея Димитрия Смирнова
Назван самый популярный алкогольный напиток в России
Умер экс-мэр Новокуйбышевска, доставленный в больницу с ранением
Кошки оказались сильно привязаны к хозяевам
Ученые объяснили, почему мозг «стирает сны»
Случаи перегрузок на шасси SSJ 100 при посадке подтвердились
Здоровье
Об импотенции можно узнать по широте шага У семенящих при ходьбе мужчин риск эректильной дисфункции повышен на 40%.
WOWSale
8 бюджетных смартфонов с AliExpress Крутые гаджеты, крутые цены
Авто
Самый дорогой «Патриот»: у машин серьезные проблемы с моторами Как стало известно Авто Mail.ru, Ульяновский автозавод отзовет новую модификацию своего бестселлера - модель «Патриот» с автоматической коробкой передач
Кино
Восстание заблокировало ведущую «Орла и решки» в Папуа Алина Астровская вместе со съемочной группой не может покинуть Индонезию
Недвижимость
«Мусорный особняк» за 80 миллионов рублей снесут из-за жалоб соседей
Российские застройщики стали чаще банкротиться
Надо ли утеплять пластиковые окна?
Россияне начали отказываться от детей ради жилья
Популярные темы на «Детях»
Второй ребенок. А надо ли? 418
Надо отдавать собаку 371
Фильм "Самая обаятельная и привлекательная". Что осталось за кадром. 274
Какие любимые духи у Вас? 260
Леди
Алла Пугачева вышла в свет в голубом брючном костюме и кедах Артистка выбралась в ресторан
Все о ремонте
6 квартир в пастельных тонах, которые хочется сохранить в «избранное»
9 способов сделать кухню из ИКЕА не похожей на другие
Как красиво оформить спальню: 7 идей дизайнеров
Как сэкономить на ремонте, но не на дизайне: 15 неожиданных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь