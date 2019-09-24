11:02 (мск), источник: Ведомости
Умер экс-мэр Новокуйбышевска, доставленный в больницу с ранением
Бывший мэр Новокуйбышевска (город-спутник Самары) Владимир Фомин умер утром на 58-м году жизни, сообщает
«Сегодня, 24 сентября, в 08:35 на 58-м году жизни скончался бывший глава Новокуйбышевска Владимир Фомин», — говорится в сообщении.
Утром 24 сентября он был доставлен в больницу. «Комсомольская правда» и Mash уточняли, что Фомин был госпитализирован с огнестрельным ранением груди. Как рассказал источник ТАСС в Следственном комитете, мужчина пытался покончить с собой. По факту случившегося ведомство начало проверку.
Фомин подал заявление о досрочном сложении полномочий в городскую думу на прошлой неделе. 23 сентября городская дума приняла его отставку. Временно исполняющим обязанности мэра Новокуйбышевска стал Виталий Румянцев, который был заместителем Фомина по вопросам городского хозяйства.
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