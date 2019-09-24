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13:30 (мск), источник: РИА Новости

В Кирове предотвратили массовое убийство в школе

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. В Кирове удалось предотвратить массовое убийство в одной из школ, сообщил заместитель руководителя управления противодействия экстремизму МВД Владимир Макаров.

Источник: РИА Новости

Он уточнил, что на днях полиции стало известно, что один из учащихся интересуется темой школьного насилия и планирует атаку с применением холодного оружия и самодельного взрывного устройства.

Другие подробности пока не приводятся.

В последние годы участились случаи нападения школьников и студентов на сверстников и педагогов. В 2018-м громкие инциденты произошли в Перми, Стерлитамаке, Улан-Удэ, Вольске, Саратове.

К наибольшему количеству жертв привела атака в Керчи, где год назад студент четвертого курса Владислав Росляков устроил стрельбу и взорвал бомбу. Погиб 21 человек, пострадали 67.

 В Кирове предотвратили массовое убийство в школе
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