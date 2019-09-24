В Кирове предотвратили массовое убийство в школе

Он уточнил, что на днях полиции стало известно, что один из учащихся интересуется темой школьного насилия и планирует атаку с применением холодного оружия и самодельного взрывного устройства.
Другие подробности пока не приводятся.
В последние годы участились случаи нападения школьников и студентов на сверстников и педагогов. В 2018-м громкие инциденты произошли в Перми, Стерлитамаке, Улан-Удэ, Вольске, Саратове.
К наибольшему количеству жертв привела атака в Керчи, где год назад студент четвертого курса Владислав Росляков устроил стрельбу и взорвал бомбу. Погиб 21 человек, пострадали 67.
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