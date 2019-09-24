15:35 (мск), источник: ТАСС
Число пострадавших при ДТП с трамваем и автобусом в Нижнем Новгороде возросло до шести
Пострадавшие получили легкие травмы, после осмотра медиками их отпустили.
Шесть человек пострадали в результате ДТП с участием трамвая и автобуса в Нижнем Новгороде, сообщили ТАСС в
«Маршрутный автобус “Лиаз”, который двигался по кольцу, столкнулся с трамваем, который это кольцо пересекал. Сейчас сотрудники ГИБДД выясняют, кто из водителей проехал на запрещающий знак светофора. Шесть человек пострадали в результате ДТП, у всех легкие травмы, [после осмотра] они отпущены», — отметил собеседник агентства.
Как сообщили ТАСС в
Трамвай, следовавший по маршруту № 8, столкнулся с автобусом маршрута № 11 днем во вторник на площади Киселева в Нижнем Новгороде.
В настоящее время на месте ДТП затруднено движение транспорта. «Наши сотрудники регулируют движение на месте», — добавили в