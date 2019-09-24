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15:35 (мск), источник: ТАСС

Число пострадавших при ДТП с трамваем и автобусом в Нижнем Новгороде возросло до шести

Пострадавшие получили легкие травмы, после осмотра медиками их отпустили.

Шесть человек пострадали в результате ДТП с участием трамвая и автобуса в Нижнем Новгороде, сообщили ТАСС в пресс-службе УГИБДД по региону. Ранее сообщалось о пяти пострадавших.

«Маршрутный автобус “Лиаз”, который двигался по кольцу, столкнулся с трамваем, который это кольцо пересекал. Сейчас сотрудники ГИБДД выясняют, кто из водителей проехал на запрещающий знак светофора. Шесть человек пострадали в результате ДТП, у всех легкие травмы, [после осмотра] они отпущены», — отметил собеседник агентства.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Минздрава региона, пострадавшие — женщины в возрасте от 36 до 70 лет, пять из них были пассажирками автобуса, еще одна ехала в трамвае. «Все пострадавшие доставлены в травмоцентр клинической больницы № 13. Диагноз — закрытая черепно-мозговая травма. Тяжело пострадавших нет», — отметили в министерстве.

Трамвай, следовавший по маршруту № 8, столкнулся с автобусом маршрута № 11 днем во вторник на площади Киселева в Нижнем Новгороде.

В настоящее время на месте ДТП затруднено движение транспорта. «Наши сотрудники регулируют движение на месте», — добавили в пресс-службе УГИБДД.

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