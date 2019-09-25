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12:03 (мск), источник: Интерфакс

Сторонники якутского шамана Габышева прекратили поход на Москву

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU — Шестеро сторонников якутского шамана Александра Габышева, которые продолжали поход на Москву после задержания своего лидера в Бурятии, свернули акцию.

«Они сошли с маршрута вчера (24 сентября — ИФ). Стали расходиться после встречи с полицией, когда их остановили и составили административный протокол. Один из них, так называемый Ворон, поехал домой», — сообщил «Интерфаксу» в среду координатор организации «Правозащита Открытки» Алексей Прянишников.

Один из сторонников Габышева по имени Алексей рассказал изданию Znak.com, что сподвижники шамана решили прекратить свой поход после общения с некими людьми, которые предположительно являлись сотрудниками ФСБ. По словам Алексея, эти люди общались со сторонниками шамана в отделе полиции в городе Слюдянка.

«Там (в полиции — ИФ) доходчиво объяснили, что мы идем против системы. В случае, если не одумаемся, будем признаны террористами. Соответственно, с нами поступят как с террористами, и это только усугубит положение шамана. Поставили перед нами ультиматум и дали время до утра, до 7:00. После этого обещали штурм лагеря (сторонников шамана — ИФ)», — сообщил Алексей.

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Как ранее сообщалось, сподвижников Габышева остановили 24 сентября на федеральной трассе «Байкал» возле города Слюдянки Иркутской области. Они были доставлены в отдел полиции, где их привлекли к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения. После профилактической беседы они были отпущены.

Называющий себя шаманом Александр Габышев в марте начал пешее путешествие длиной в 8 тыс. км из Якутии в Москву, чтобы «восстановить народовластие» в стране. В общей сложности поход должен был продлиться два года. С начала путешествия он прошел около 3 тыс. км и привлек последователей.

Однако в ночь на 19 сентября сотрудники силовых структур в масках и с оружием задержали Габышева на федеральной трассе «Байкал» в Бурятии, и отправили обратно в Якутию. Он был госпитализирован в Якутский республиканский психоневрологический диспансер, но позже отпущен.

В отношении Габышева возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности). На прошлой неделе суд избрал ему меру пресечения в виде подписки о невыезде.

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