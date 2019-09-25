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15:55 (мск), источник: Московский комсомолец

Генерала МВД заподозрили в вымогательстве 100 миллионов рублей

За эти деньги коммерсанту обещали прекратить уголовное преследование.

Источник: ГУ МВД

Серьезные неприятности, похоже, ждут первого заместителя начальника ГУОООП МВД России Александра Мельникова. Генерал-майора полиции заподозрили в покушении на мошенничество в особо крупном размере.

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Как стало известно «МК», в конце января 2019 года в поле зрения сотрудников полиции, среди которых был и первый замначальника ГУ по обеспечению охраны общественного порядка МВД России Александр Мельников, попал предприниматель. Коммерсанта проверяли на причастность к мошенничеству (материалы по делу находились в производстве УВД ЗАО Москвы в августе 2015 года). Полицейские решили предложить ему сделку — 100 миллионов рублей в обмен на непривлечение к уголовной ответственности. Чтобы подтолкнуть бизнесмена к нужному решению, стражи порядка перешли к активным действиям. По версии следствия, Мельников ввел в заблуждение своего знакомого, занимающего руководящую должность в главке, и уговорил его дать поручение о возобновлении расследования уголовного дела. Тот не стал вникать в детали столь подозрительного одолжения, но отдал приказ подчиненным. Полицейские продолжили воплощать в жизнь свой план.

В июне один из гражданских соучастников людей в погонах назначил бизнесмену встречу в гостинице «Золотое кольцо» и заявил, что у него якобы есть связи «наверху», с помощью которых за вознаграждение он сможет уладить все проблемы. Однако бизнесмен не торопился заключать сделку и потребовал доказательств: фотокопии материалов его уголовного дела, а также информацию о ходе расследования.

Мельникову снова пришлось прибегнуть к своим связям. Нужные материалы были продемонстрированы потенциальной жертве в мессенджере, что существенно снизило его градус недоверия. Он согласился передать деньги в два этапа: аванс 30 миллионов рублей и оставшуюся сумму после прекращения уголовного дела.

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В конце августа коммерсант все же обратился в ГУСБ и согласился поучаствовать в эксперименте. 22 августа бизнесмен приехал в гостиницу «Золотое кольцо» и сел за столик в баре «Даймонд». В сумке предпринимателя лежали 500 тысяч билетов Банка России и муляж. Как только предприниматель передал деньги соучастникам, их тут же задержали особисты.

Обвинение в покушении на мошенничество Мельникову предъявили 24 сентября. На следующий день СКР вышел в Басманный суд с ходатайством о заключении генерал-майора под стражу.

Александр Мельников с 2007 по 2011 годы занимал должность заместителя начальника ГУВД по Москве. За время работы в полиции был награждён госнаградами, среди которых «За боевое содружество», «За безупречную службу». Мельников курирует вопросы обеспечения деятельности Правительственной комиссии по профилактике правонарушений и Оперативного штаба МВД России по профилактике правонарушений, а также деятельности ИВС, специальных приемников и подразделений охранно-конвойной служб.

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