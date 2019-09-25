17:39 (мск), источник: Ведомости
Генерала МВД обвинили в покушении на крупное мошенничество
Он стал фигурантом дела о вымогательстве 100 млн рублей у бизнесмена, пишет РБК.
Следственные органы попросили арестовать первого заместителя начальника Главного управления МВД по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов России Александра Мельникова. Об этом сообщила
Прокурор попросил отложить судебное заседание по мере пресечения для Мельникова на 72 часа, отметила
Согласно данным на сайте МВД, Мельников —
О том, что Следственный комитет предъявил Мельникову обвинение, ранее сообщил РБК со ссылкой на источники. По материалам следствия, рассказал собеседник издания, в
Еще в 2015 г. против Панюшкина возбудили дело по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество). Дело рассматривалось Следственным управлением УВД по ЗАО ГУВД по Москве, сообщил собеседник РБК, а Мельников уговорил своего знакомого, замначальника Следственного управления ГУ МВД по Москве Петра Богатырева, поручить подчиненным возобновить следственные действия по делу. Богатырев не знал о планах Мельникова, но дал поручение своим сотрудникам заняться делом, рассказал собеседник.
Панюшкин согласился передать 100 млн руб. и в августе обратился в Главное управление собственной безопасности МВД. 22 августа в баре «Даймонд» на первом этаже гостиницы «Золотое кольцо» на Смоленской площади была организована передача первой части взятки: 500 000 руб. были подлинными, а 29,5 млн руб. — муляжом. Виков и двое его знакомых были задержаны, рассказал источник РБК.
Кирилл Буланов