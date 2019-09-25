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17:39 (мск), источник: Ведомости

Генерала МВД обвинили в покушении на крупное мошенничество

Он стал фигурантом дела о вымогательстве 100 млн рублей у бизнесмена, пишет РБК.

Следственные органы попросили арестовать первого заместителя начальника Главного управления МВД по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов России Александра Мельникова. Об этом сообщила пресс-служба Басманного суда. Мельникову предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса (покушение на мошенничество с использованием служебного положения или в крупном размере). Эта норма УК предполагает лишение свободы на срок до шести лет.

Прокурор попросил отложить судебное заседание по мере пресечения для Мельникова на 72 часа, отметила пресс-служба суда.

Согласно данным на сайте МВД, Мельников — генерал-майор полиции.

Он курирует вопросы обеспечения работы правительственной комиссии по профилактике правонарушений и Оперативного штаба МВД России по профилактике правонарушений, а также работы изоляторов временного содержания, спецприемников и подразделений охранно-конвойной службы.

О том, что Следственный комитет предъявил Мельникову обвинение, ранее сообщил РБК со ссылкой на источники. По материалам следствия, рассказал собеседник издания, в январе-феврале 2019 г. Мельников совместно с бывшим начальником службы криминальной милиции ОВД «Пресненский» Иваном Виковым и еще двумя знакомыми вступили в сговор и попытались получить от предпринимателя Панюшкина 100 млн руб.

Эти деньги они вымогали в качестве взятки за закрытие уголовного дела против бизнесмена, отметил источник.
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Еще в 2015 г. против Панюшкина возбудили дело по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество). Дело рассматривалось Следственным управлением УВД по ЗАО ГУВД по Москве, сообщил собеседник РБК, а Мельников уговорил своего знакомого, замначальника Следственного управления ГУ МВД по Москве Петра Богатырева, поручить подчиненным возобновить следственные действия по делу. Богатырев не знал о планах Мельникова, но дал поручение своим сотрудникам заняться делом, рассказал собеседник.

Панюшкин согласился передать 100 млн руб. и в августе обратился в Главное управление собственной безопасности МВД. 22 августа в баре «Даймонд» на первом этаже гостиницы «Золотое кольцо» на Смоленской площади была организована передача первой части взятки: 500 000 руб. были подлинными, а 29,5 млн руб. — муляжом. Виков и двое его знакомых были задержаны, рассказал источник РБК.

Кирилл Буланов

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