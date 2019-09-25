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20:52 (мск), источник: Интерфакс

Пять человек попали в больницу после аварийной посадки «Боинга» в Барнауле

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU — Число пострадавших при аварийной посадке «Боинга 767−300» в аэропорту Барнаула выросло до 23 человек, пятерым пассажирам потребовалась госпитализация, сообщил «Интерфаксу» осведомленный источник.

Позднее эту информацию агентству подтвердили в пресс-службе МЧС России.

Между тем в пресс-центре главного управления МЧС РФ по региону сообщили об одном госпитализированном. Там отметили, что остальные 22 человека получили легкие травмы, а также просто обращались к медикам для измерения давления.

Ранее сообщалось о 20 пострадавших.

Как сообщалось, в аэропорту имени Германа Титова в Барнауле совершил жесткую посадку самолет, летевший из Камрани (Вьетнам) в Барнаул. Проведена эвакуация 334 пассажиров и 10 членов экипажа.

Агентству «Интерфакс» в пресс-центре правительства региона сообщили со ссылкой на региональный Минтранс, что никто из пассажиров и членов экипажа не получил тяжких травм. Там отметили, что командир воздушного судна сообщил диспетчеру о возможном возгорании шасси. В пресс-центре утверждают, что все службы аэропорта сработали оперативно.

Во время загрузки произошла ошибка.

Для пассажиров рейса, планировавшегося к вылету из Барнаула в Камрань, авиакомпания направляет резервное воздушное судно, сказали в Azur Air.

Окончательные причины происшествия устанавливаются: для этого сформирована комиссия из членов правительства региона и представителей силовых структур.

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