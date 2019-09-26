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00:01 (мск), источник: РИА Новости

В Оренбурге суд арестовал настоятеля обители, воспитывающего 70 детей

УФА, 25 сен — РИА Новости. Районный суд Оренбурга в среду арестовал настоятеля Саракташской обители, который по данным СМИ воспитывает около 70 детей.

Источник: РИА Новости

«Ленинский районный суд Оренбурга 25 сентября избрал ему меру пресечения по ходатайству следствия в виде содержания под стражей до 12 ноября», — сказал РИА Новости представитель суда.

Orenburg.media пишет, что настоятеля Саракташской обители в Оренбургской области, воспитывающего около 70 приемных детей, протоиерея Николая Стремского подозревают в развратных действиях в отношении несовершеннолетних, незаконном лишении свободы несовершеннолетнего, половом сношении с лицом, не достигшим 16-летнего возраста.

В СКР по Оренбургской области отказались комментировать ситуацию.

«Воздерживаемся», — сказали в ведомстве РИА Новости.

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