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01:42 (мск), источник: Аргументы и факты

Щупальца спрута. Глава района в МО присвоил 1700 объектов недвижимости

Стало известно об очередном «подпольном Корейко».

После полицейского Захарченко с его 8,5 млрд наличными и 14 квартирами, Черкалина из ФСБ (12 млрд), главы Серпуховского района Подмосковья Шестуна (10 млрд и 22 автомобиля) обывателя, казалось бы, уже ничем не удивишь. Ан нет.

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Опись читали 10 часов

По «нажитому непосильным трудом» глава администрации Клинского района Московской области Александр Постригань вполне может претендовать на место в тройке лидеров — у него изъято имущества на 9 млрд. Но он бесспорный чемпион в другом. Этот скромный с виду чиновник районного уровня умудрился захапать в собственность аж 1700 объектов недвижимости. В многостраничном списке — детская поликлиника, два детских сада, городская баня, больница, кинотеатр, лодочная станция, городской торговый центр, котельные, культурно-исторический объект «Торговые ряды г. Клина», городской рынок, производственные комплексы градообразующих заводов с междугородными железнодорожными путями, базы отдыха, участки для строительства жилых домов, земли лесного фонда и многое другое.

Чтобы был понятен масштаб: лишь перечисление объектов, включённых в «список Постриганя», заняло более 10 часов!

Как в сказке про «Кота в сапогах»: а чья это река? Поле? Деревня? Это всё — маркиза Карабаса. Вполне себе обычного главы лишь одного из районов России.

Такой вот «маркиз Карабас» руководил администрацией Клинского района 22 года (с 1992-го по 2014-й), потом ещё 3 года был местным депутатом. В июне 2018 г. был задержан в аэропорту «Шереметьево» при попытке вылететь за границу.

Генпрокуратура на прошлой неделе выиграла в суде Клина дело, в котором требовала обратить в доход государства имущество Постриганя и его близких, полученное из не предусмотренных законом источников.

В доход государства обращены 1700 объектов недвижимости, 4 автомобиля, 5 млрд руб. денежного эквивалента уже отчуждённого ответчиками имущества. Общая стоимость изъятого имущества оценивается в 9 млрд руб.
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Как выяснилось, сотнями гектаров скупались за копейки земельные наделы в деревнях Матвеево, Селевино, Соколово, Задний Двор и др. А затем с помощью Постриганя переводились в высоколиквидные земли под дачное строительство. Кинотеатр, больницу, практически все первые этажи жилых домов на ул. Гагарина и Карла Маркса Постригань и Ко много лет неустанно оформляли в собственность либо по хитрым схемам, не требующим проведения конкурсных процедур, либо по демпинговым ценам. Часть полученного таким образом имущества Постригань оформлял на себя, но большую часть — на родственников: от базы отдыха под Астраханью до отеля в Сочи.

Пока нет ясности с зарубежными активами семьи Постриганя. О них в судах или прокуратуре ничего не сообщили. Речь о гостиничной недвижимости в Карловых Варах (9,4 млн евро) и спа-курорте в Словении (8,5 млн евро).

18 подмосковных деревень

Схема вывода земель и объектов чиновниками из госсобственности не нова.

В апреле Генпрокуратура доказала в суде, что глава Серпуховского района Александр Шестун за 15 лет правления фактически присвоил себе 18 подмосковных деревень!
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В этом деле за 15 лет набрался 771 объект недвижимости (на 2,56 млрд руб.), из которых 654 — земельные участки. «Всё строилось на одной преступной схеме, когда земля сдавалась в аренду юрлицу, затем на ней появлялась небольшая хозяйственная постройка, после оформления которой в собственность искусственно создавались основания для приобретения земли, на которой она расположена, по льготной цене в 10 раз ниже рыночной. После оформления права собственности на землю её перепродавали», — объяснила схемы увода земли в частные руки представитель СКР Светлана Петренко.

«Главу Клинского района Постриганя вспоминают как человека улыбчивого. А с чего бы ему грустить? За 22 года «служения» народу Постригань перемалывал под себя всё, как добротный комбайн. Ладно, стандартный набор коррупционера: квартиры, недвижимость в России и за рубежом, иномарки. Но детская поликлиника, два детских сада, баня! А куда смотрела прокуратура, когда эти объекты уплывали из госсобственности в частные руки? Почему столько лет главе района всё сходило с рук? Неужели партбилет в кармане работает лучше оберега?! — недоумевал в разговоре с «АиФ» директор Института актуальной экономики Никита Исаев. —.

Так открыто и безнаказанно воровать в 86 км от Кремля — это надо иметь или очень надёжную крышу, или беспредельную наглость! А сколько таких постриганей у нас сегодня по всей стране?

Да, где-нибудь в Поволжье или на Дальнем Востоке размах у чиновника, может, и поскромнее, но схема та же. Одни, как муравьи, растаскивают бывшее народное имущество, а другие — в погонах — близоруко не замечают хитрые схемы. Да и как тут заметишь, когда в региональных элитах все друг другу родственники или соседи: дети ходят в одну школу, дачи у всех в одном закрытом коттеджном посёлке и пр. Пока не будет общественного контроля, независимых СМИ и полноценного гражданского общества, мы так и будем периодически поражаться громким уголовным делам постриганей и шестунов. Но только тех, кто в силу ряда причин «выпал из обоймы». А остальные так и продолжат хапать".

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