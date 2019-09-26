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02:12 (мск), источник: Интерфакс

Настоятелю обители милосердия в Оренбуржье предъявлены обвинения по трем статьям УК РФ

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU — Священника обвиняют в изнасиловании, развратных действиях и неисполнении обязанностей по воспитанию детей.

Настоятель Саракташской обители в Оренбургской области протоирей Николай Стремский обвиняется по трем статьям УК РФ — в изнасиловании, развратных действиях и неисполнении обязанностей по воспитанию детей, следует из трансляции Ленинского районного суда Оренбурга, размещенной на местном сайте orenday.ru.

В среду суд в Оренбурге избрал меру пресечения Стремскому в виде заключения по стражу на срок один месяц 19 суток, то есть до 12 ноября 2019 года.

Он был задержан поздно вечером 23 сентября.

На следующий день ему были предъявлены обвинения в изнасиловании, развратных действиях и в неисполнении обязанностей по воспитанию детей (п. б ч. 4 ст. 131, ч. 3 ст. 135, ст. 156 УК РФ), и Стремский был допрошен в качестве обвиняемого.

Потерпевшими по уголовному делу признаны семь несовершеннолетних и малолетних лиц, находящиеся под опекой Стремского или удочеренные им, зачитал судья.

В своем ходатайстве об аресте следователь указывал, что Стремский обвиняется в совершении умышленных преступлений, за которые предусмотрено наказание в виде лишения свободы на длительный срок, и «имеет обширные связи в правоохранительных органах, органах государственной власти и криминальных кругах».

«В ходе проведения обысковых мероприятий по месту жительства Стремского и его ближайшего окружения обнаружены документы, свидетельствующие о приобщении большого количества дорогостоящих объектов недвижимого имущества как на территории РФ, так и за ее пределами», — говорится в зачитанном судьей постановлении.

Из него следует, что следствие, ходатайствуя об аресте, ссылалось «на то, что Стремский, находясь на свободе, может угрожать находящимся в зависимости от него потерпевшим и свидетелям, (..) а также, обладая значительным количеством недвижимого имущества за территорией РФ, может скрыться».

В свою очередь обвиняемый и его защитники просили избрать меру пресечения в виде домашнего ареста, мотивируя свою позицию тем, что Стремский является действующим священнослужителем, исключительно положительно характеризуется должностными лицами по месту проживания. Они отмечали его миссионерскую деятельность и неоднократное награждение орденами и госнаградами. Кроме того, адвокаты обращали внимание, что в СИЗО запрещается ношение православного креста, что «для священнослужителя немыслимо».

По словам защитников, Стремский отрицает свою вину к инкриминируемым преступлениям, ссылаясь на то, что жалобы детей являются вымышленными.

Ранее со ссылкой на местные СМИ сообщалось, что священник был задержан в связи с жалобами его приёмных детей.

В СУ СКР по Оренбургской области воздержались от комментариев.

Указом митрополита Оренбургского и Саракташского Вениамина протоиерей Николай Стремский, отстранен от священнослужений на время следствия.

Как следует из текста постановления, Стремский — руководитель православной организации Свято-Троицкая Симеонова обитель милосердия, директор частной православной гимназии имени преподобного Сергия Радонежского, председатель НКО «Дом милосердия».

В 2006 году отец Николай, глава самой многодетной российской семьи, был награжден международной премией «Золотое сердце», среди учредителей которой были «Красный Крест» и правительство РФ.

Спустя девять лет, в 2015 году, имя настоятеля Свято-Троицкой обители поселка Саракташ вновь попало в заголовки СМИ после того, как был задержан за пьяную езду и неповиновение полицейским.

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