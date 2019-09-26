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04:04 (мск), источник: ТАСС

Источник: четверо пострадали при пожаре на территории Измайловского кремля в Москве

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Площадь возгорания составила 8 кв. м.

Пожар возник в одном из зданий на территории Измайловского кремля на востоке Москвы, пострадали четыре человека. Об этом ТАСС в четверг сообщил источник в экстренных службах.

«Возгорание произошло в одном из павильонов по адресу: Москва, Измайловское шоссе, 73ж. В результате пожара пострадали четыре человека», — сообщил собеседник агентства.

По данным источника, люди из горящего здания были эвакуированы. «Спасены пятнадцать человек. Площадь возгорания составила 8 кв. м», — добавил он. Пожар потушили.

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