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07:38 (мск), источник: Интерфакс

Число обратившихся за медпомощью пассажиров «Боинга» в Барнауле достигло 56

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU — В медсанчасть аэропорта Барнаула обратились 56 пассажиров самолета, совершившего жесткую посадку в аэропорту имени Германа Титова накануне, сообщили в четверг агентству «Интерфакс» в пресс-центре Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ.

«По последним данным, в медсанчасть аэропорта после инцидента обратились 56 человек, один из них госпитализирован в медучреждение», — сказали в пресс-центре.

В пресс-центре Минздрава Алтайского края уточнили, что госпитализирована была женщина. Ей предварительно диагностировали ушиб почек и поясничного отдела позвоночника.

Там отметили, что остальные пациенты после диагностического обследования и оказания необходимой помощи переведены на амбулаторное лечение.

Вечером 25 сентября в аэропорту Барнаула совершил жесткую посадку самолет «Боинг 767−300» авиакомпании Azur Air, прилетевший в Барнаул из Камрани (Вьетнам). На борту находились 344 человека, включая десять членов экипажа.

Ранее сообщалось о 49 обратившихся за медицинской помощью пассажирах.

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