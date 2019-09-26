Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Никаких выплатКак работодатели обманывают при увольнении
Фоторепортажи
40Comedy Wildlife Photography Awards
9Противный ветер
11:20 (мск), источник: РИА Новости

Горящий в Норвегии российский траулер опрокинулся и лег на дно

МУРМАНСК, 26 сен — РИА Новости. Российский траулер «Бухта Наездника», горящий почти сутки у причала норвежского города Тромсё, опрокинулся и лег на дно утром в четверг, сообщает телерадиокомпания NRK.

6
фотографий
6
фотографий

«Траулер опрокинулся и лежит на дне. На борту может быть около 200 кубометров топлива», — сообщает телерадиокомпания. На видео с места происшествия заметно, что судно погрузилось под воду, видна лишь часть борта, окутанная дымом. Пожарные продолжают заливать траулер водой.

Траулер дымит меньше, но существует опасность загрязнения топливом. Службы береговой охраны находятся на месте, чтобы предотвратить возможный взрыв.
Уле Сэверуд
представитель полиции

Полиция Тромсё в четверг утром сообщала в своем Twitter, что тушение пожара осложняется тем, что на борту находятся емкости с аммиаком, которые могут взорваться.

Сигнал о возгорании судна был получен утром в среду. Все 29 членов экипажа эвакуированы, пострадавших, по данным судовладельца и МИД РФ, нет.

Как ранее РИА Новости сообщили в Мурманском траловом флоте, которому принадлежит судно, траулер «Бухта Наездник» зашел в Тромсё для смены экипажа и проведения необходимого техобслуживания.

По информации из открытых источников, судно «Бухта Наездник» — средний морозильный рыболовный траулер, построен в 1991 году в Норвегии. Водоизмещение — 2878 тонн, длина 64 метра, полная численность экипажа 46 человек. Судно специализируется на лове пикши и трески в северо-восточной Атлантике.

 Зеленский в ООН обвинил Россию в войне против Украины
Синоптики дали точный прогноз на октябрь
Зеленский удивился публикации своих слов из разговора с Трампом
В Госдуме оценили идею узаконить профессию «домохозяйка»
Боец MMA умерла в 32 года
Россия потратит миллиарды на жилье для чиновников
Прокуратура назвала незаконными «звонки для учителя»
Саудовский принц признал ответственность за убийство журналиста
Илон Маск по-русски ответил на приглашение в Краснодар
Здоровье
Житель Одинцова умер в попытке излечиться тренажером для шеи Попытки избавиться от болей в спине стоили жизни 33-летнему жителю подмосковного Одинцова.
WOWSale
8 бюджетных смартфонов с AliExpress Крутые гаджеты, крутые цены
Авто
Отмена «бесплатных 20 км/ч»: новые подробности от ГИБДД Стали известны примерные сроки, когда вопрос о снижении так называемого «нештрафуемого порога» будет вынесен на обсуждение законодателей
Кино
Звезда «Сватов» рассказал о съемках седьмого сезона Федор Добронравов сообщил, что половина порции новых эпизодов уже готова
Недвижимость
Застройщики банкротятся. Чем это грозит покупателю жилья
Звезда «Реальных пацанов» взяла ипотеку и осталась без квартиры
Герой России объяснил отказ от переезда в подаренную квартиру
За ипотеку под 2% в квартирах обяжут жить
Дети
Татьяну Навку заподозрили в беременности Поклонники решили, что фигуристка станет мамой в третий раз
Леди
«Как будто 18 лет»: Ходченкова и Гагарина на модной презентации Артистки показали модные образы.
Все о ремонте
6 квартир в пастельных тонах, которые хочется сохранить в «избранное»
9 способов сделать кухню из ИКЕА не похожей на другие
Как красиво оформить спальню: 7 идей дизайнеров
Как сэкономить на ремонте, но не на дизайне: 15 неожиданных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь