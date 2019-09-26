16:58 (мск), источник: ТАСС
Что известно о деле священника Николая Стремского
25 сентября Ленинский районный суд Оренбурга арестовал настоятеля
Стремский обвиняется по трем статьям Уголовного кодекса, среди которых «Изнасилование несовершеннолетней», «Развратные действия в отношении двух или более несовершеннолетних» и «Неисполнение обязанностей по воспитанию детей».
Фигурантами дела также являются дочь священника и ее супруг, которых обвиняют в незаконном лишении свободы. Они арестованы.
Сторона защиты намерена обжаловать решение суда об аресте 65-летнего священника.
По данным следствия, в период с января по август 2018 года Стремский «неоднократно совершал в отношении шести опекаемых и удочеренных несовершеннолетних развратные действия, а также изнасиловал одну из них».
Его дочь со своим мужем заперли трех несовершеннолетних в гаражном помещении, где удерживали на протяжении продолжительного времени.
Расследовать уголовное дело будет Центральный аппарат Следственного комитета РФ. В ведомстве уточнили, что на данный момент потерпевшими признаны семеро несовершеннолетних.
Пострадавшим детям оказывают психологическую помощь.
Указом митрополита Оренбургского и Саракташского Вениамина (Зарицкого) в среду Стремский был запрещен в служении на время ведения следствия. Вместо него настоятелем назначили протоиерея Иоанна Кочанкина.
При этом Оренбургская епархия не спешит делать выводов о виновности или невиновности священника. Ситуация находится на контроле у правящего архиерея.
Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда призвал воздержаться от эмоций и не мешать следствию по делу священника. По его словам, реакция епархии была «своевременной и единственно возможной в данной ситуации».
Власти Оренбургской области окажут помощь детям из приемной семьи священника, сообщил глава региона Денис Паслер. Он назвал тему ареста настоятеля
При церкви открылись воскресная школа, дом милосердия для одиноких больных престарелых людей, в семью священника Николая Стремского на воспитание были приняты дети из детских домов.
Позже на территории обители были созданы православная гимназия, духовное училище, образованы сестричество, община монашествующих, имеются швейная мастерская, пекарня, небольшое подсобное хозяйство.
Семьей священника воспитано более 70 приемных и усыновленных детей.