Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
 Кому служит современная наука Доктор исторических наук о том, с чем связано появление цифровых денег. Как происходила трансформация мира
Фоторепортажи
50Лучшие в мире снимки #Travel2019: начинайте путешествие
40Comedy Wildlife Photography Awards
16:58 (мск), источник: ТАСС

Что известно о деле священника Николая Стремского

25 сентября Ленинский районный суд Оренбурга арестовал настоятеля Свято-Троицкой обители милосердия в Саракташском районе Николая Стремского до 12 ноября.

Источник: Официальный сайт Оренбургской Епархии МП РПЦ

В чем обвиняется священник

Стремский обвиняется по трем статьям Уголовного кодекса, среди которых «Изнасилование несовершеннолетней», «Развратные действия в отношении двух или более несовершеннолетних» и «Неисполнение обязанностей по воспитанию детей».

Фигурантами дела также являются дочь священника и ее супруг, которых обвиняют в незаконном лишении свободы. Они арестованы.

Сторона защиты намерена обжаловать решение суда об аресте 65-летнего священника.

Что известно об уголовном деле

По данным следствия, в период с января по август 2018 года Стремский «неоднократно совершал в отношении шести опекаемых и удочеренных несовершеннолетних развратные действия, а также изнасиловал одну из них».

Его дочь со своим мужем заперли трех несовершеннолетних в гаражном помещении, где удерживали на протяжении продолжительного времени.

Расследовать уголовное дело будет Центральный аппарат Следственного комитета РФ. В ведомстве уточнили, что на данный момент потерпевшими признаны семеро несовершеннолетних.

Пострадавшим детям оказывают психологическую помощь.

Как отреагировали власти и РПЦ

Указом митрополита Оренбургского и Саракташского Вениамина (Зарицкого) в среду Стремский был запрещен в служении на время ведения следствия. Вместо него настоятелем назначили протоиерея Иоанна Кочанкина.

При этом Оренбургская епархия не спешит делать выводов о виновности или невиновности священника. Ситуация находится на контроле у правящего архиерея.

Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда призвал воздержаться от эмоций и не мешать следствию по делу священника. По его словам, реакция епархии была «своевременной и единственно возможной в данной ситуации».

Власти Оренбургской области окажут помощь детям из приемной семьи священника, сообщил глава региона Денис Паслер. Он назвал тему ареста настоятеля Свято-Троицкой обители милосердия вопиющей и главной в эти дни темой в регионе.

Что известно о Свято-Троицкой обители милосердия

Свято-Троицкая обитель милосердия основана в 1990 году в поселке Саракташ Оренбургской области на месте Покровского прихода, возродившегося в 1989 году.

При церкви открылись воскресная школа, дом милосердия для одиноких больных престарелых людей, в семью священника Николая Стремского на воспитание были приняты дети из детских домов.

Позже на территории обители были созданы православная гимназия, духовное училище, образованы сестричество, община монашествующих, имеются швейная мастерская, пекарня, небольшое подсобное хозяйство.

Семьей священника воспитано более 70 приемных и усыновленных детей.

 Зачем советский ученый предлагал взорвать на Луне атомную бомбу
"Зачем полтора часа показывать, как бестолковые дамы приходят к осознанию, что их используют, насилуют и дурят"
Умер экс-президент Франции Жак Ширак
В Гидрометцентре назвали работающие погодные приметы
Кудрин заявил об отсутствии бедных пенсионеров в России
В подвале китайского чиновника нашли более 13 тонн золота
Выбраны 50 лучших снимков от тревел-фотографов
Белка остановила девушку, чтобы та спасла бельчонка (видео)
В России отказались судить Шварценеггера и Джеки Чана
Здоровье
Житель Одинцова умер в попытке излечиться тренажером для шеи Попытки избавиться от болей в спине стоили жизни 33-летнему жителю подмосковного Одинцова.
WOWSale
8 бюджетных смартфонов с AliExpress Крутые гаджеты, крутые цены
Авто
Дети в авто: как правильно и безопасно перевозить малышей? Проблема безопасности детей-пассажиров стала темой специального круглого стола, который прошел в Mail.ru
Кино
Лобода впервые высказалась о победе дочери Алсу в «Голосе. Дети» Наставница проекта отметила, что долгое время после скандального финала шоу участвовала в жизни Абрамовой через других людей
Недвижимость
Под Москвой нашли сотни поселков-призраков
Россия потратит миллиарды на жилье для чиновников
Застройщики банкротятся. Чем это грозит покупателю жилья
Звезда «Реальных пацанов» взяла ипотеку и осталась без квартиры
Популярные темы на «Детях»
Поездка со взрослыми детьми: купе или плацкарт? 259
Кто где сушит белье? 153
Школьные поездки и экскурсии 123
Вакцина от гриппа 109
Леди
«Как будто 18 лет»: Ходченкова и Гагарина на модной презентации Артистки показали модные образы.
Все о ремонте
6 квартир в пастельных тонах, которые хочется сохранить в «избранное»
9 способов сделать кухню из ИКЕА не похожей на другие
Как красиво оформить спальню: 7 идей дизайнеров
Как сэкономить на ремонте, но не на дизайне: 15 неожиданных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь