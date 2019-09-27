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13:52 (мск), источник: Ura.ru

Бойцы ОМОН потеряли пулемет на Кавказе. В инциденте обвинили прикомандированных с Урала

Сотрудники ОМОН Росгвардии потеряли пулемет в республике Ингушетия. Местный житель нашел оружие и передал в полицию, сообщил «URA.RU» источник в силовой структуре.

Источник: РИА "Новости"

По данным источников, инцидент произошел поздно вечером 25 сентября или рано утром 26 сентября. Пулемет калибра 7,62 миллиметра с металлической коробкой, снаряженной 100 патронами, был потерян во время движения бойцов ОМОН на грузовике КАМАЗ на участке федеральной трассы «Кавказ» по пути из села Яндаре в Карабулак на территории Назрановского района.

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По данным telegram-канала «Северный Кавказ», пулемет потеряли прикомандированные сотрудники ОМОН управления Росгвардии по Челябинской области. Полицейские республиканского МВД установили жителя села Сагопши, некоего Нальгиева Б., который добровольно выдал оружие, пояснив, что обнаружил его на федеральной трассе.

В управлении Росгвардии по Челябинской области не ответили на звонок. В МВД по Ингушетии отказались от комментариев, посоветовав следить за официальным сайтом. Источник «URA.RU» в полиции подтвердил факт потери пулемета сотрудниками ОМОН города Карабулак, однако затруднился сказать, были ли они прикомандированными челябинцами или местными.

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