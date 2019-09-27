Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
 Россия испытала новую крылатую ракету «Оникс» Российский передвижной береговой оборонный комплекс «Бастион», произвел запуск крылатой ракеты «Оникс»
Фоторепортажи
8Гриб-зомби и «ползучие мертвецы» на конкурсе фотографий дикой природы
50Лучшие в мире снимки #Travel2019: начинайте путешествие
13:37 (мск), источник: Интерфакс

Spiegel назвал убийство в Берлине гражданина Грузии спланированной операцией

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU — Авторы обнародованного в пятницу совместного доклада британского интернет-издания Bеllingcat, российского издания Insider, центра «Досье» (Dossier Center) и журнала Der Spiegel выступили с утверждениями о наличии новых свидетельств того, что убийство в Берлине гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в Берлине не имеет криминальной подоплеки, а является спланированной операцией.

Источник: Der Polizeipräsident in Berlin

«В процессе расследования Bellingcat и его партнеры получили убедительные свидетельства того, что подозреваемый (западные СМИ называют его гражданином РФ Соколовым или Степановым — ИФ), личность которого наша команда все еще выясняет, ездил в Берлин под чужим именем при активной поддержке российского государства, которое создало целостную легенду фиктивной личности для того, чтобы помочь ему получить необходимые документы для поездки и страховку, а также, особенно, шенгенскую визу», — пишут авторы.

Как утверждается в докладе, результаты расследования журналистов «опровергают гипотезу о том, что это была операция, реализованная участниками организованной преступной группировки, которые получили лишь ограниченную поддержку со стороны отдельных коррумпированных официальных лиц».

Новость
В Берлинском парке разобрались по-кавказски

Кроме того, по мнению авторов доклада, на то, что эта операция была проведена при государственной поддержке, указывает тот факт, что «после ареста (Соколова — ИФ) его данные были изъяты из паспортной базы данных, что, как и выдача паспорта, не может произойти без участия государства».

«На основе многонедельного расследования была отвергнута гипотеза о том, что киллер и бывший майор полиции, отбывающий 24-летний срок тюремного заключения — одно и то же лицо. Источник подтвердил, что, по данным на середину сентября 2019 года, Степанов (бывший майор полиции — ИФ) все еще отбывает срок. На основании объективных и субъективных свидетельств мы вынесли заключение об отсутствии достаточных улик для того, чтобы считать, что за фиктивной личностью Соколова скрывался Степанов», — пишут авторы.

В ходе их расследования также выяснилось, что человек по имени Вадим Соколов впервые был занесен в налоговую систему РФ 16 июня 2019 года и впервые получил индивидуальный налоговый номер 23 июля 2019 года, через пять дней после выдачи ему заграничного паспорта и за шесть дней до того, как он запросил визу.

Авторы доклада также утверждают, что телефон места работы Соколова — ЗАО «Руст» (информацию о месте работы необходимо представить в пакете документов на визу), полностью совпадает с номером компании, которая находится в ведении Минобороны РФ.

«Der Spiegel и другие СМИ сообщали, что подозреваемый сначала выехал из Москвы в Париж, и затем в Варшаву, где на протяжении пяти дней он снимал комнату в гостинице. За это время он съездил в Берлин, что указывает на его намерение вернуться в Варшаву после берлинской операции. При этом мы получили информацию, что в комнате “Соколова” в гостинице в Варшаве обнаружена российская сим-карта, информацию с которой, по имеющимся данным, сейчас анализируют немецкие и польские следователи», — отмечают авторы доклада.

Новость
В Кремле отвергли связь России с делом об убийстве в Берлине

«Российский след» в убийстве Хангошвили

Ранее газета New York Times написала, что к убийству Хангошвили может быть причастен бывший сотрудник российской полиции Владимир Степанов, осужденный в РФ по делу об убийстве руководителя концерна «Алмаз-Антей» Игоря Климова. По данным издания, Степанова могли отпустить из тюрьмы раньше срока специально для совершения этого убийства. Однако информированный источник «Интерфакса» опроверг такое предположение. По словам собеседника агенства, Степанов в настоящее время продолжает отбывать наказание в России.

Хангошвили был убит в Берлине 23 августа по дороге в мечеть. Преступник дважды выстрелил в жертву, Хангошвили скончался на месте.

В совместном расследовании Spiegel, Bellingcat и The Insider говорилось о том, что подозреваемый в убийстве гражданина Грузии может быть сотрудником российских спецслужб.

20 сентября стало известно, что подозреваемый в убийстве Хангошвили в Берлине заявил представителям российского посольства, что является гражданином РФ. Об этом сообщил «Интерфаксу» пресс-атташе посольства РФ в Германии Олег Ксенофонтов.

Что ждет россиян в октябре 2019 года
Власти Киргизии отреагировали на высказывания Андрея Малахова
Сенцов рассказал о настроениях в Крыму во время Майдана
Банки и операторы связи столкнулись с валом подмены номеров
Старинный особняк весом в 363 тонны перевезли по реке (видео)
Настоящими хозяевами Денисовой пещеры оказались гиены и волки
Чемпион мира по борьбе бросил вызов Нурмагомедову
Здоровье
Почему немеют конечности, если они не затекли Отвечаем на вопросы пользователей.
WOWSale
8 бюджетных смартфонов с AliExpress Крутые гаджеты, крутые цены
Авто
Каким будет новый Mitsubishi Outlander: первые подробности Несмотря на то, что новое поколение популярного японского кроссовера скрыто плотным слоем камуфляжа, отличия от текущей версии хорошо заметны
Кино
Лобода впервые высказалась о победе дочери Алсу в «Голосе. Дети» Наставница проекта отметила, что долгое время после скандального финала шоу участвовала в жизни Абрамовой через других людей
Недвижимость
Под Москвой нашли сотни поселков-призраков
Россия потратит миллиарды на жилье для чиновников
Застройщики банкротятся. Чем это грозит покупателю жилья
Звезда «Реальных пацанов» взяла ипотеку и осталась без квартиры
Дети
День учителя: как не ошибиться с подарком Почитайте колонку учителя информатики. Он рассказал, почему педагоги не любят, когда им дарят цветы, и как точно угадать с подарком
Леди
Валерия прогулялась у Кремля в пятнистом пальто Burberry Артистка представила стильный осенний образ.
Все о ремонте
6 квартир в пастельных тонах, которые хочется сохранить в «избранное»
9 способов сделать кухню из ИКЕА не похожей на другие
Как красиво оформить спальню: 7 идей дизайнеров
Как сэкономить на ремонте, но не на дизайне: 15 неожиданных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь